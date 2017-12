L´arxiu d´Igualada preserva el treball dels dissenyadors a la indústria

L'Arxiu Comarcal de l'Anoia tindrà el dipòsit de l'obra feta per dissenyadors igualadins o anoiencs per a la indústria d'Igualada, tant la del sector de la moda com la del sector de la impressió. L'acord entre l'Arxiu i el grup Disseny=Igualada es presentarà el proper dia 15 de desembre, en el marc d'una jornada, Idea, que es dedica al debat sobre les noves tendències que mouen el disseny entre l'art, la cultura i l'empresa.

Xavier Vives, president de Disseny=Igualada, va explicar ahir que des del grup de dissenyadors van tenir la iniciativa de recollir tot allò que podria ser d'interès per a un fons històric que actualment és en empreses o en tallers de professionals que han treballat per a grans marques i per a la indústria de la impressió gràfica.

Vives reconeixia que la seva voluntat havia topat amb una realitat, que és que, una part important d'aquesta producció, els mateixos dissenyadors ja l'havien recollit i n'han anat fent cessió en dipòsit a l'Arxiu Comarcal. Amb tot, Vives explicava que «hi ha part d'aquest material que es pot perdre o que ja s'ha perdut, perquè hi ha empreses i particulars que s'estan desprenent d'aquesta obra».

Els dissenyadors igualadins van explicar ahir que «el material recollit serà dipositat a l'Arxiu comarcal de l'Anoia amb la voluntat de crear un espai didàctic i consultiu, perquè serveixi no només als historiadors, sinó també a les noves generacions d'estudiants de disseny i art, perquè aquests es puguin aproximar als qui han estat mestres i puguin conèixer de primera mà els millors sabers de les arts gràfiques, amb l'obra elaborada a la comarca.

Aquest projecte es presentarà públicament el dia 15 de desembre en el decurs de la jornada Idea, que preveu tot un dia de debats i xerrades sobre el disseny. La jornada d'enguany es presenta com un dia de treball cooperatiu i col·laboratiu com a eina de futur. Pep Espelt, del Konvent, Berga, Núria Vega, cofundadora de (Des)vestint, i els responsable de comunicació de Coop57, Xavi Teis. Després hi haurà la inauguració de la jornada, que farà el dissenyador igualadí Pep Valls i la presentació del nou projecte de Fons Gràfic. Al migdia es presentarà la campanya del disseny en l'àmbit de la impressió i més tard, a la tarda, hi haurà un col·loqui sobre el paper del disseny a Igualada i dues xerrades, una de Jordi Cebrián, cap de comunicació d'Actua, i l'altre d'Oriol Alcoba, director general d'ESADECreapolis.

Enguany, el projecte Idea va més enllà d'una jornada i tindrà més actes durant l'any.