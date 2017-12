Igualada es mira el Nadal a l´entorn de la fira del nucli antic i la pista de gel

Aprofitant la setmana amb dos dies festius i amb l´objectiu de dinamitzar el comerç del centre de la ciutat, la capital de l'Anoia s'ha vestit de Nadal. Els elements que fa uns anys sorprenien, ara ja formen part d'un model consolidat de viure les festes: un exemple n'és la pista de gel, que enguany celebra el quart any de vida. En aquesta campanya de Nadal s'han instal·lat tres mil metres lineals de llums i guarniments als principals eixos comercials i s'han distribuït divuit arbres lluminosos i dos avets naturals de grans dimensions als carrers i places de la ciutat.Com assenyala la campanya municipal «Igualada, els reis del Nadal»; posant èmfasi a la centenària festa dels reis.

Passejant pel nucli antic de la ciutat podem creuar-nos amb una trentena de casetes de fusta repartides entre la plaça de l'Ajuntament i la plaça del Pilar, plenes a vessar d'indumentària nadalenca, emulant, salvant les distàncies, la Fira de Santa Llúcia de l´entorn de la catedral de Barcelona. Caganers, arbres de nadal; figuretes pel pessebre de totes les mides, estils, colors i formes; o entramats de llums per decorar balcons omplen aquestes petites barraques. També són acompanyades per tendals de petits artesans de l´alimentació. Una llista de reproducció nadalenca en bucle ressona entre llums de nadal situades sobre els caps dels vianants, en la recerca de crear l´ambient nadalenc.

El fred és el coprotagonista de la jornada. L'Anna Maria, assegura que duu posades «més capes que una ceba» per aquest motiu, guants, gorra i una bufanda a joc la protegeixen del vent polar. Ella fa més de cinc anys que participa en aquesta fira igualadina venent, juntament amb el seu marit, figuretes evangèliques d'un pam d'alçada. «El canvi ha estat important, abans era una fira sense massa recursos», apunta la paradista, i afegeix que «l'arbre de nadal i les casetes de fusta donen un punt molt autèntic» a la ciutat i «conviden a fer Nadal». Com també, ja formen part del programa igualadí les representacions dels Pastorets, l'arribada del Patge Faruk o les cantades de nadales, entre molts altres actes.S'ha de dir, però, que no plou mai al gust de tothom.