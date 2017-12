Esparreguera té en execució o licitació totes les obres previstes per al 2017

L'Ajuntament d'Esparreguera té activades pràcticament la totalitat de les obres previstes en el pla d'inversions d'enguany. Segons el balanç que n'ha fet l'equip de govern local, la majoria de les actuacions que hi havia recollides i pressupostades ja han començat o estan a punt de ser licitades. En conjunt, aquest capítol d'inversió en obres suma més de 4 milions d'euros

L'obra del clavegueram dels carrers Enclusa, la Vinya i Salvador Cortadellas és una de les intervencions més destacades i està en període de licitació i es calcula que començarà entre els mesos de febrer i març de l'any vinent. La inversió conjunta és de gairebé dos milions d'euros. «Aquesta serà una obra prèvia a l'arranjament del carrer Ferran Puig, perquè els problemes que hi ha amb les aigües pluvials tenen el seu origen, justament, en la poca capacitat del clavegueram», segons ha explicat l'alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas. Per aquest motiu, l'obra del carrer Ferran Puig no és previst que pugui començar fins a final de l'any vinent, un cop s'hagi materialitzat la fase prèvia.

Un altre paquet important d'inversions són les obres del barri de la Plana i del carrer Ametller del Barri Font, que s'han d'adjudicar abans d'acabar l'any. La primera començarà al gener, amb un pressupost d'1,2 milions d'euros, i així s'iniciarà la primera fase de reforma integral del barri, després que l'any passat es portessin a terme unes intervencions prèvies.

L'alcalde d'Esparreguera ha posat en relleu que serà «una obra complexa», i que «es podria allargar fins un any, perquè ens hem de posar d'acord amb els proveïdors de serveis per soterrar tot el cablatge».

Quant a l'obra que es porta a terme al Barri Font, començarà al mes de febrer o març del 2018, amb un pressupost de 100.000 euros, i consisteix en la urbanització del carrer Pau Font entre els carrers Ametller i de l'Om. L'any passat, l'Ajuntament ja havia dut a terme l'enderrocament d'una casa que impedia la connexió d'aquesta via i ara se'n finalitzarà la urbanització, perquè hi pugui passar el trànsit rodat.

Altres obres incloses al pla d'inversions estan a punt d'acabar. És el cas de la reforma de la sala de plens, que s'espera que es pugui estrenar pel ple del proper 20 de desembre; i de les tres àrees d'esbarjo per a animals de companyia, a Mas d'en Gall, les pistes del Barri Font i al carrer Beat Domènec Casteller, que s'enllestiran abans de finalitzar aquest any.