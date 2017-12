La xarxa Radars incorpora voluntaris per acompanyar la gent gran sola

El projecte Radars, una xarxa ciutadana que té per objectiu vetllar per les persones grans que viuen soles a la ciutat d'Igualada i evitar el seu aïllament, ha posat en marxa recentment una plataforma de seguiment telefònic amb la qual cosa es pretén fer acompa-nyament de les persones grans que viuen soles a la ciutat i, també, tenen una xarxa més àmplia per detectar possibles problemes.

Cinc voluntaris fan un acompanyament setmanal mitjançant una conversa per telèfon a les persones adherides a la iniciativa, els donen suport, els faciliten informació sobre recursos i actes que es fan a la ciutat i, a més, poden detectar possibles necessitats.

Radars, segons expliquen fonts municipals, és un projecte que va néixer amb la voluntat de combatre la solitud no volguda i l'aïllament de les persones grans que viuen soles. Des de l'any 2016, l'Ajuntament d'Igualada, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, «ha implementat el projecte a la ciutat seguint un objectiu clar, com és que aquestes persones puguin continuar vivint a la seva llar amb la complicitat del seu entorn habitual, format per veïns, veïnes, comerciants, professionals i serveis vinculats a la capital de l'Anoia i que funciona com una xarxa de prevenció», expliquen les mateixes fonts.

A Igualada hi ha més de 1.200 llars on viuen persones soles de més de 75 anys i l'objectiu de Radars és posar tots el mitjans per arribar al màxim de persones que conviuen amb aquesta solitud no volguda. A banda dels professionals i entitats implicades, l'Ajuntament d'Igualada reclama aquest voluntariat per fer atenció a la gent gran.