Olesa crea una unitat de Policia Local de proximitat per atendre millor els ciutadans

L'Ajuntament d'Olesa crea una unitat de proximitat a la Policia Local amb la finalitat de «millorar la qualitat de vida de la ciutadania mitjançant una política de seguretat basada en un vessant més social i comunitari», segons han explicat fonts municipals.

Aquest és un dels objectius que té l'Ajuntament d'Olesa amb l'impuls de l'anomenada policia de proximitat o comunitària. Es reforça la plantilla, també s'incorpora nou material per al cos, factors que permeten organitzar aquest servei de cara a les properes setmanes. El tercer element determinant per a l'ampliació de funcions del servei serà la construcció de la nova comissaria, prevista per a l'any que ve, segons ha explicat la regidora de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament d'Olesa, Susana Yáñez. És un dels projectes de més envergadura de l'Ajuntament.

La policia de proximitat té uns principis bàsics com ara apropar-se a la ciutadania, a partir de més presència al territori, amb la finalitat d'enfortir la prevenció i conèixer la realitat dels problemes que preocupen la societat i les seves necessitats. «D'aquesta manera, es pot donar una resposta de qualitat, efectiva i sobretot preventiva, que permetrà actuar davant els problemes abans que aquests sorgeixin. Per aquest motiu l'Ajuntament d'Olesa ha decidit crear una unitat específica de policia de proximitat que patrullarà a peu perquè el contacte amb els ciutadans i ciutadanes sigui constant i directe. L'objectiu d'aquesta iniciativa és que aquesta unitat ja patrulli durant les festes de Nadal», segons ha explicat la regidora Yáñez.

Per dur a terme el projecte, a la Policia Local li calia introduir algunes millores. En el vessant humà, el cos té cobertes 34 de les 35 places previstes i s'ha invertit en la formació dels agents, segons Yáñez. Aquesta és una feina que ja es va iniciar en el mandat anterior. La regidora de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament d'Olesa creu que la ciutadania agrairà aquesta presència més directa.

En la millora del servei també serà important, afirma Yáñez, l'estrena de la nova comissaria que l'Ajuntament ha projectat fer en un terrenys municipals ubicats al barri dels Closos, just al costat de la llar d'infants Taitom. Es tracta d'un dels projectes d'inversions destacats del 2018.

Per fer possible el projecte l'Ajuntament ja va reservar en el pressupost 2017 una partida de 700.000 euros, dels quals 300.000 euros anaven a càrrec la Diputació de Barcelona. Per a aquest 2018 s'ha reservat una partida de 250.000 euros.

Amb les noves instal·lacions, se solucionaran els problemes d'espai que té el cos de Policia Local i les deficiències que presenta l'actual edifici. La comissaria es traslladarà a un espai on el cos no perd centralitat i guanya velocitat de resposta. La intenció de l'equip de govern és que, un cop s'hagi enllestit el trasllat, es pugui enderrocar l'actual edifici que acull les dependències policials i de Protecció Civil.

Restarà pendent, per tant, de decidir quins seran els usos que pugui tenir aquest gran espai municipal que quedarà lliure en ple centre d'Olesa.

Pel que fa a fa la nova comissaria, s'ha previst un edifici que disposarà d'àrea d'atenció al públic, oficina de denúncies, sala d'espera i oficina polivalent; una àrea d'accés restringit, amb diferents despatxos; una àrea privada amb els vestidors, sala de reunions, menjador i zona d'armers, i finalment una àrea de detenció i custòdia.