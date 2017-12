L'Ajuntament d'Igualada incrementa en gairebé un 12% el pressupost per al 2018

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha presentat aquest dimecres les línies principals del pressupost per a l'any 2018, que es portarà a aprovació al ple del 19 de desembre. En global, el pressupost sumarà 58,1 milions d'euros, un 11,7% superior al de l'any anterior, i es destinaran 10,3 milions d'euros a inversions (un 80% més, la meitat dels quals estaran finançats per administracions superiors). Entre les inversions més destacades hi ha la rehabilitació de l'antiga Teneria, que acollirà l'Arxiu Comarcal de l'Anoia (2,1 milions d'euros; la modernització del polígon industrial de Les Comes (1 milió d'euros); o la reforma integral de la Plaça de la Masuca (800.000 euros). Castells ha subratllat que es tracta d'un pressupost "il·lusionant" i ha exposat que, fa sis anys, quan va entrar al govern municipal "ens vam trobar tots els semàfors en vermell, i ara els tenim tots en verd".

L'alcalde ha explicat que "el consistori, després de molts anys d'esforços, s'ha situat finalment per sota del llindar del 75% d'endeutament, circumstància que fa possible que ara puguem incrementar la inversió en allò que veritablement pertoca, la millora de la ciutat i de la qualitat de vida dels igualadins". Ha apuntat que "la gestió responsable de les finances del consistori repercuteixen també de manera positiva en els nostres proveïdors que, a dia d'avui, ja cobren les factures a trenta-cinc dies de mitjana, quan fa sis anys ho feien a més de dos-cents".

Així doncs, segons s'ha detallat avui, el capítol d'inversions s'incrementarà en aproximadament un 80%, passant dels 5,7 milions d'euros d'aquest 2017 als 10,3 milions d'euros el 2018, mantenint en tot cas l'equilibri financer. Una proposta que l'alcalde ha definit com "un pressupost responsable, il·lusionant i transformador".

El nou Pla de Millores als Barris també rebrà una important dotació, amb una xifra propera als 1,3 milions, on destaquen 500.000 euros per a tasques d'asfaltatge, 600.000 euros per obres a la via pública, 100.000 euros per a la millora de l'accessibilitat en voreres i 100.000 euros per a l'adequació de l'entorn dels circuits de l'Anella Verda.

Paral·lelament, 55.000 euros es destinaran a la millora de l'arbrat i dels parcs infantils de diferents zones de la ciutat i 25.000 euros a l'adequació de zones blanques d'aparcament gratuït. Diferents edificis i equipaments municipals, com la Biblioteca Central, el Mercat de La Masuca, els centres cívics o l'edifici de Cal Badia, entre altres, seran objecte d'actuacions de millora, seguint la línia encetada aquest any: en total, s'hi invertiran 155.000 euros. I, a banda, pel que fa a les empreses municipals, avui també s'ha avançat que la Societat Igualadina Municipal d'Aparcaments (SIMA) invertirà l'any vinent 165.000 euros en la substitució de tots els parquímetres de les zones blaves de la ciutat per un model més actual.

A més, es continuarà destinant una dotació molt important a les dues regidories que vetllen de manera més directa per les persones, com són la d'Acció Social i Igualtat i la d'Entorn Comunitari i Cooperació. Aquestes dues àrees disposaran de 6,1 milions d'euros en conjunt per a seguir prestant serveis i dotant de nous recursos públics a la ciutadania en general i, de manera més concreta, a aquells que, segons Castells, "més precisen el suport de l'administració que els és més propera". Aquí, un dels principals projectes que s'iniciaran la propera primavera és precisament el del futur Centre Cívic Nord, al carrer Sant Martí de Tous, amb una inversió d'1,6 milions d'euros i que ha d'entrar en funcionament l'any 2019.