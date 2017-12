Neix el primer nadó a la Casa dels Parts de l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

Aquest dijous ha nascut el primer nadó a la Casa dels Parts de l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. Aquest espai, pioner a Catalunya, reprodueix les condicions de confort i calidesa d'una llar perquè les mares que ho desitgin i compleixin uns criteris específics puguin tenir un part totalment natural assistides en tot moment per una llevadora. Aquest és el cas de la mare del primer nadó nascut en aquesta unitat, de Sant Quirze del Vallès, que ha tingut plena llibertat en la presa de decisions sobre com havia de ser el naixement del seu fill assessorada en tot moment per l'equip de llevadores de l'hospital. La unitat, separada del bloc obstètric, posa a disposició de les mares una banyera de parts, un ampli llit, lianes i pilotes per afavorir una posició el més còmoda possible, així com altres aspectes pensats per fer més agradable i tranquil el procés de part.

A Catalunya, i segons les dades preliminars d´un estudi que s´està duent a terme amb el suport del Departament de Salut (MidconBirth), aproximadament un 12 % de les dones estan optant per tenir un part sense utilització d´analgèsia peridural i es podrien beneficiar d´aquest tipus d´instal·lacions. S´espera que la casa de parts de l´Hospital Sant Joan de Déu de Martorell atengui unes 80 dones a l´any.