L'Ateneu Cinema d'Igualada rep 27.000 espectadors en el seu primer any de funcionament

En els primers dotze mesos de vida, l'Ateneu Cinema d'Igualada ha acollit 27.000 espectadors i ha efectuat un miler de projeccions, segons dades de la pròpia sala. Els mesos de més afluència han estat el gener, febrer març i desembre de 2017, i la millor setmana va ser precisament la setmana passada, coincidint amb el pont de la Puríssima, en què es van projectar films com 'Coco' o 'Assassinat a l'Orient Express' i que van aplegar més de 900 espectadors. Durant aquest temps, s'hi ha pogut veure 175 pel·lícules comercials, amb una gran varietat de propostes per arribar al màxim de públics possibles. Així doncs, al cinema d'estrena s'hi sumen 77 sessions infantils i familiars, 18 projeccions del Cineclub Ateneu i del Cicle Gaudí, 5 pel·lícules de cinema clàssic en versió original programades els dilluns i 4 projeccions del Cinema Total, també en versió original.

En el marc del darrer Zoom Festival, a més, l'Ateneu Cinema va ser escenari de 8 projeccions. Pel que fa a la programació en directe d'espectacles d'òpera i dansa des del Royal Opera House de Londres, se n'han emès 11 i la mitjana d'ocupació de la sala ha estat de més del 75%, amb l'assistència en conjunt de més de mil espectadors.

Una de les apostes de l'Ateneu Cinema des de la seva posada en marxa va ser comptar amb un web atractiu que facilités tant la consulta de la cartellera com la compra d'entrades en línia. En aquest sentit, els responsables del cinema es mostren molt satisfets de la seva utilització per part dels espectadors constatant, entre altres aspectes, que pràcticament un 75% dels visitants hi accedeix des de dispositius mòbils.

L'Ajuntament d'Igualada i l'Ateneu Igualadí han coincidit a qualificar de molt satisfactori el primer any del nou equipament. L'Ateneu Cinema va ser el resultat d'una aposta conjunta del govern municipal i l'entitat per a retornar els films d'estrena a la capital de l'Anoia, que els havia perdut des del tancament dels cinemes Kursal uns anys abans. L'equipament disposa de 129 localitats, butaques disposades en una graderia ascendent i sistemes d'àudio i vídeo digitals de nova generació.