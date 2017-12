Tres municipis del Bages s'incorporen al parc rural de l'entorn de Montserrat

Castellgalí, Marganell i Monistrol de Montserrat, tots tres municipis del Bages, s'afegeixen a la llista de poblacions que volen formar part del futur Parc Rural del Montserrat. En aquests moments 16, la majoria de la zona del Baix Llobregat, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera i Collbató, entre d'altres. La creació del parc és imminent, però abans la Diputació de Barcelona, que impulsa el projecte, i el Patronat de la Muntanya de Montserrat hauran de resoldre un problema de competències entre les dues administracions sobre els límits del parc natural i del parc rural, perquè no hi hagi problemes de doble normativa sobre un mateix terreny. En un primer moment, els límits d'una proposta i l'altra coincidien en alguns municipis.

Fonts de l'Ajuntament d'Esparreguera han explicat aquesta setmana que la signatura del conveni marc del Parc Rural del Montserrat es desencalla. En un escrit al web municipal expliquen que el Patronat de la Muntanya va mostrar dubtes sobre una possible invasió de les competències del Parc Natural. La Diputació de Barcelona ha afrontat el problema i a hores d'ara, segons l'Ajuntament, ja estaria resolt.

La signatura estava inicialment prevista per a l'1 de desembre passat, però va quedar aturada. Era un acte que estava programat al monestir de Montserrat, amb la presència dels 16 ajuntaments implicats i la Diputació de Barcelona.

Helena Ullastre, assessora de l'àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, ha explicat que «hi va haver un problema de comunicació». I ha atribuït «la no signatura a una decisió de la Diputació», que no ha volgut començar amb problemes amb una altra institució un projecte com aquest, que justament necessita el màxim de suports possibles per tirar endavant, segons ha recollit una informació de Ràdio Esparreguera.

Els dubtes neixen sobretot de la coincidència dels àmbits territorials entre el Parc Natural i el futur Parc Rural, en quatre punts concrets: part dels termes municipals del Bruc, Collbató, Monistrol de Montserrat i Marganell. Però Joan Rigol, president de la comissió executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat, va explicar que «tot el que sigui coordinar l'esforç agroforestal em sembla d'una gran potència, necessària a la nostra zona. Només demano que les competències que per llei té el patronat quedin clarament reflectides».