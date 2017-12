El grafisme d'Igualada crea el seu espai a l'arxiu de la ciutat

El president de Disseny Igualada, Xavier Vives, ha fet una crida a tots els grafistes i dibuixants i a les empreses del sector de la moda perquè facin donació de material propi a l'Arxiu d'Igualada, per tal d'omplir de molt més contingut el fons que s'acaba de crear i que ahir mateix es va presentar en la jornada Idea, impulsada per la mateixa entitat. La presentació va tenir lloc a l'adoberia Bella, davant d'una cinquantena de dissenyadors i estudiants. La iniciativa pretén posar en valor i recuperar el treball de tots aquells dissenyadors, grafistes i dibuixants que, durant anys, amb els seus dissenys han prestigiat la indústria local i ara són actors d'una part del patrimoni cultural de la ciutat.

Xavier Vives va transmetre la necessitat de voluntaris per poder seguir el projecte. En aquest sentit, es va referir a dissenyadors gràfics, empreses, familiars, persones que tinguin coneixença d'on o qui podria tenir al seu abast material gràfic o publicitari, a col·leccionistes i amants de la ciutat que tinguin treballs dissenyats a Igualada o per igualadins.



Recollir per fer història

A més, segons va dir, requereixen gent per ordenar el treball que s'obtingui, per fer fitxes descriptives d'autors i fitxes tècniques de les obres. El material recollit serà dipositat a l'Arxiu Comarcal de l'Anoia amb la voluntat de crear un espai que serveixi als historiadors i als estudiants de disseny i art per conèixer els millors sabers de les arts gràfiques. «Espero la resposta dels voluntaris i els dic que tenim un lloc per recuperar tot aquest patrimoni», va afirmar per tancar el seu discurs.

A la presentació de Fons gràfic també hi va assistir el seu director d'honor, Daniel Giralt-Miracle, que va fer una classe magistral sobre arts gràfiques i va constatar que la història de la ciutat s'explicarà amb els materials de disseny que es recuperin, «per fer història cal guardar els papers».

També van ser-hi presents Xavier Boquete, president del Consell Comarcal de l'Anoia, Lluís Cerarols Cortina, en representació del departament de Cultura de la Generalitat, i Pere Camps, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Igualada. Tots van mostrar el seu suport al projecte de recuperació del patrimoni de disseny local i la necessitat de posar-lo en valor. D'aquesta manera, en concloure l'acte, van signar el compromís per tirar endavant el Fons gràfic.