Olesa s'ha de preparar per fer front al progressiu envelliment de la població

L'informe amb els indicadors numèrics de salut d'Olesa de Montserrat posen sobre la taula la necessitat creixent de la població de dotar-se de serveis per atendre una població que cada dia és una mica més gran. L'anàlisi, feta per la Diputació de Barcelona, de fet, assenyala que la situació és molt semblant a la que hi pot haver a municipis de l'entorn i a les mitjanes del país. L'enquesta, que es va presentar a final de la setmana passada, també ha avaluat les tendències del jovent en el conjunt de drogues i alcohol.

Els resultats es van presentar en la segona jornada de salut pública del municipi. Els olesans, homes i dones, segueixen els mateixos comportaments que la resta de societat catalana, on la mortalitat de la població majoritàriament té relació amb malalties cròniques, com les relacionades amb les patologies cardiovasculars i respiratòries, la diabetis o malalties degeneratives, com l'Alzheimer o la demència senil.

De forma general, per tant, el tècnic de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Carlos Áreas, ha destacat que els indicadors demogràfics apunten que un dels principals reptes de la salut pública a Olesa de Montserrat serà fer front a l'envelliment progressiu de la població i que caldrà implementar accions perquè aquest envelliment sigui saludable.

Pel que fa a la taxa d'hospitalització, Carlos Áreas ha destacat que es manté estable i baixa, al voltant del 12%. A més, pel que fa als motius, les causes més freqüents en dones són els embarassos, les cataractes i les patologies musculars o òssies. En homes també són per intervencions menors, com per exemple, les hèrnies. De l'informe sobre dades de salut d'Olesa, també es desprèn que cada cop els recursos sociosanitaris tenen més persones usuàries com a conseqüència de l'envelliment progressiu i que la mortalitat o els ferits per accidents de trànsit al municipi s'ha rebaixat de forma significativa.



L'alcohol, als 13 anys



D'altra banda, durant la segona jornada de salut pública es va presentar una enquesta sobre hàbits de salut que s'ha fet a l'alumnat de 4t d'ESO del municipi amb l'objectiu d'identificar factors de risc. Entre altres dades, a l'enquesta apareix que la mitjana d'edat de la primera vegada que es fuma tabac és als 13 anys i la mitjana d'edat en què s'inicien al consum d'alcohol és als 14 anys, igual que la primera consumició d'altres substàncies addictives. A l'enquesta també es pregunta sobre l'estat d'ànim i les relacions amb els demès, les activitats de lleure, l'ús de les tecnologies, l'alimentació o els hàbits de salut relacionats amb la sexualitat.

El Pla de Salut Local començarà el gener del 2018 i és previst que s'enllesteixi a mitjan d'any amb l'objectiu d'esdevenir el document marc per a les actuacions en matèria de salut a desenvolupar per l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, amb l'objectiu principal de millorar la salut i la qualitat de vida de la població. Per aconseguir l'objectiu, el concepte de salut pública ha d'esdevenir global i transversal de totes les àrees del consistori, ja que consistirà en incidir en totes les àrees vitals de les persones: l'habitatge, els serveis, els acessos, el transport públic, l'oci o els espais naturals.



Valoració positiva



La regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, segons ha publicat el web municipal, ha fet una valoració positiva de la segona jornada de salut pública, celebrada a l'Auditori de la Casa de Cultura. Hi va haver menys assistència de la que s'esperava, però els temes tractats són d'interès per al futur del municipi. La regidora, Montserrat Vergara, va avançar que a partir de gener del 2018 es farà un recull de totes les dades disponibles i es començarà en la redacció del Pla de Salut Local, que inclourà les accions a impulsar al municipi.