Detenen l'autor de tres robatoris amb estrebada de la bossa de mà a Esparreguera

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Martorell van detenir dijous passat, 14 de desembre, un home marroquí, de 29 anys i veí d'Esparreguera, com a presumpte autor de tres robatoris amb violència i intimidació i lesions a la via pública al municipi d'Esparreguera.

La investigació es va iniciar amb la denúncia d'una víctima, el 7 de desembre, d'un robatori amb violència i intimidació a la via pública al municipi d'Esparreguera. La víctima, una dona d'edat avançada, hauria rebut una forta empenta per l'esquena, quan caminava pel carrer, moment que el lladre hauria aprofitat per robar-li la bossa.

Posteriorment, els dies 11 i 12 de desembre, es van cometre dos robatoris més, amb el mateix modus operandi: l'autor hauria fet una estrebada de la bossa de mà a persones d'edat avançada. Les víctimes també van caure a terra i ambdues van patir diverses contusions.