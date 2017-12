Una dotzena d'agents de la Policia Local d'Olesa porten els caps al jutjat

Set agents de la Policia Local d'Olesa han presentat un querella conjunta contra els seus caps, l'alcaldessa i un regidor, als quals atribueixen diversos delictes com ara assetjament laboral i sexual, prevaricació, suborn, malbaratament de cabdals públics i falsedat documental. El conflicte entre el cap de la Policia Local i els seus càrrecs intermedis amb una part dels agents havia tingut fins ara una visibilitat laboral, però ara els policies han decidit ampliar les acusacions amb aquests suposats delictes que tindrien a veure amb un assetjament tant en el terreny laboral com en el personal. Actualment, al cos de policia d'Olesa hi treballen 35 agents.

Els policies han portat el cas al Jutjat d'Instrucció número 1 de Martorell, que l'ha acceptat a tràmit i ha iniciat algunes diligències per aclarir els fets. En la querella, els agents asseguren que la presenten «perquè ja n'estem farts» i perquè asseguren que els agents «han patit durant anys una actitud d'assetjament a la feina, amb diferents variants, per part de superiors de la policia» i afirmen que aquests darrers han fet servir tots els mitjans per arribar al seu fi, «mitjans coarcitius, humiliacions i vexacions».

Per als agents que presenten la denúncia, el màxim responsable de la policia «ha esdevingut una figura messiànica, que ha fet de la comissaria un feu del qual se sent propietari».

Per la seva banda, l'Ajuntament, a través d'un comunitat emès ahir, explica que si l'alcaldessa «hagués tingut coneixement de la comissió efectiva de qualsevol dels presumptes delictes relatats en la querella hauria actuat en conseqüència i amb la màxima exigiència legal». I també assegura que quan hi hagi sentència i s'aclareixin les responsabilitats «s'actuarà amb la màxima contundència, tant en el compliment de la sentència com a l'hora de demanar responsabilitats si es conclou que hi ha hagut mala fe en la denúncia».

L'equip de govern ha explicat que la querella que ara ha transcendit que s'admet a tràmit es va presentar per part dels set agents el 23 de novembre del 2016. I que no totes les persones implicades, els tres caps de policia, l'alcaldessa i el regidor, estan acusats dels mateixos delictes.

També insisteix el govern a esperar a conèixer la sentència judicial d'un procés penal que ara es troba en una fase molt inicial. I afegeix que el govern local entén que «la querella interposada respon a una disputa de caire laboral interna de la Policia Local, que s'ha traslladat a la via judicial.