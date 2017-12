Igualada es marca el repte d'arribar als 40.000 habitants

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells (PDeCAT), ha anunciat aquest dimecres en el tradicional esmorzar de Nadal amb els mitjans de comunicació que un dels seus reptes abans d'acabar la legislatura és que la ciutat arribi per primer cop a la seva història als 40.000 habitants –actualment en té 39.300-.

L'assoliment d'aquesta xifra, segons Castells, aniria acompanyat d'un projecte perquè la capital de l'Anoia "lideri" les ciutats mitjanes de Catalunya, que són "les que representen un model de ciutat on s'hi viu bé, on hi ha oportunitats i on els ciutadans poden desenvolupar el seu futur".

El batlle ha anunciat que les apostes de futur d'Igualada són el coneixement; l'espai públic; la qualitat de vida; i la indústria i els serveis de qualitat.