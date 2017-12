L'oposició de Calaf rebutja el projecte per remunicipalitzar l'aigua

Els dos partits de l'oposició a l'Ajuntament de Calaf -CiU i GIC - van votar en contra de la remunicipalització del servei d'aigua de Calaf i no van acceptar la proposta del govern d'Esquerra de Calaf. CiU i GIC desconfien de l'acord al qual ha arribat l'equip de govern amb Aigües de Manresa, que en principi no havia de suposar cap càrrega econòmica per al municipi. Els republicans, que governen en minoria, necessitaven el suport d'un dels dos grups per aprovar la remunicipalització d'aquest servei. Dilluns van portar al ple la proposta d'acord de resolució anticipada entre l'Ajuntament de Calaf i Aigües de Manresa SA del contracte programa que regeix el servei d'abastament d'aigua i clavegueram.

Els republicans asseguraven haver arribat a un mutu acord a nivell polític amb l'empresa distribuïdora d'aigua de l'Ajuntament de Manresa i a un segon acord de nivell tècnic, amb els professionals d'Aigües de Manresa, que els permetria recuperar aquest servei sense un cost afegit i liquidar el deute pendent.

L'alcalde, Jordi Badia, va defensar que a la llarga la remunicipalització suposaria un benefici per al municipi perquè els veïns deixarien de pagar 50.000 euros anuals inclosos en la taxa de l'aigua i clavegueram i estalviar- se els interessos per valor de 236.000 euros del deute contret per part de l'Ajuntament de CiU quan estava al govern. A més, també va manifestar que, més enllà del tema del deute, iniciar la gestió directa de l'abastament de l'aigua i clavegueram formava part del seu model de gestió.

Tant CiU com GIC van denunciar la inexistència d'un acord real ja que no se'ls havia facilitat cap document formal i, a més, Caballol, representant de CiU, va expressar els seus dubtes sobre les dades de l'estudi presentat. Caballol va assegurar que les dades no es corresponen amb la realitat ja que les dades d'estalvi «obviaven els costos de traspàs», i també hi veien contradiccions pel que fa a inversions. A més, van afegir que per al seu grup «la lògica de les economies d'escala» és la que cal aplicar per garantir la gestió d'un servei com és el de l'aigua.

D'altra banda, Neus Aparicio, de GIC, va insistir que no entenen «l'interès a posar fi a un servei que no es presta malament per a la població» i va manifestar que «si el problema és el deute, el que cal és investigar i aclarir com s'ha generat el deute, i no desfer el contracte perquè no té cap component delictiu». Finalment, va recordar que amb aquest tema volien emprendre accions legals per «prevaricació».

L'alcalde Jordi Badia va defensar l'existència de l'acord i va lamentar la manca de confiança per part de l'oposició ja que els 236.000 euros suposarien els diners que necessita l'Ajuntament per a algunes de les inversions previstes a Calaf, com per exemple les del carrer Sant Pere o Isidre Vilaró.