Igualada clou la marató de recollida de joguines

Igualada va posar ahir un reeixit punt final a la marató de recollida solidària de joguines amb un acte al vestíbul de l'ajuntament de la ciutat coincidint amb la recepció de Nadal de desenes d'entitats i la donació d'una joquina per part de l'alcaldia. Segons la coordinadora de la Creu Roja a l'Anoia, Sílvia Grados, en tan sols dues jornades s'han recaptat més de 600 joguines noves i de qualitat per als infants de famílies que estan passant dificultats econòmiques.

Nines, cotxes, jocs de taula, trencaclosques, cuinetes i material escolar són els regals que més demanen els infants i amb ells la Creu Roja. Els nens i nenes no només volen joguines, també sol·liciten cada vegada més llibres de lectura i contes. En aquesta línia, l'entitat destaca la importància de fomentar la lectura. Grados destaca que «no recollim joguines sexistes ni bèl·liques perquè no volem fomentar jocs violents i cultura de guerra, demanem que siguin noves, educatives i cooperatives i, si pot ser, que no s'hagin d'endollar al corrent per un tema d'estalvi energètic».

Totes les joguines obtingudes són de qualitat i d'un elevat cost econòmic, i responen justament a la demanda dels infants, i destaca sobretot com a joc el playmobil. La campanya de la Creu Roja a Igualada cobreix regals per als infants de 0 a 5 anys i de 10 a 12, i la comissió de Reis s'encarrega dels que tenen entre 6 i 10 anys. Quan es troben amb famílies amb adolescents, d'entre 12 i 16 anys, treballen amb cada Ajuntament de la comarca i és l'ens públic qui cobreix les seves necessitats, normalment amb material escolar, electrònica i roba.

Aquest any, a la ciutat s'han rebut entre 20 i 25 sol·licituds de famílies que demanaven regals, una xifra menor a la de l'any passat. També han baixat a la resta de la comarca, que han passat de 380 a 300, la qual cosa, segons Sílvia Grados, és una bona notícia. Encara que, matisa, la campanya no està tancada i fins al dia 5 poden rebre casos d'última hora. En tot cas, assegura que no hi haurà la nit de Reis cap casa a Igualada ni a la comarca que, havent-los informat, hi falti una joguina per als seus infants. «Per a nosaltres el dret a jugar i a la joguina és un dret dels infants que ha d'estar cobert i no hi pot haver infants ni de primera ni de segona, tots tenen el dret a rebre com a mínim una joguina nova la nit de Reis».

Divendres a la tarda, les escoles i instituts igualadins van portar les joguines que, a partir d'una col·lecta de diners a l'aula i supervisada pel delegat de cada classe, havien comprat per col·laborar també en la marató de recollida de joguines. Algun dels més petits, però, va viure un petit desengany en veure l'escala de l'ajuntament plena de regals, voler agafar-los i sentir un no per resposta. «Estem ajudant els patges dels Reis a recollir joguines perquè us arribin a casa», els explicaven.