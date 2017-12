L'alcalde Marc Castells dibuixa una Igualada que creix en habitants

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells (PDeCAT), veu que la seva ciutat pot arribar en breu als 40.000 habitants, però té l'horitzó fixat en els 50.000. No es tracta d'un créixer per créixer, sinó que

dibuixa una ciutat que entri en el club d'aquests ciutats mitjanes de Catalunya i que hagi tingut un desenvolupament demogràfic basat en camps com els estudis universitaris i l'adaptació de la formació en camps que poden ser fonamentals en els serveis i la indústia dels propers anys. Ara, a Igualada hi viuen 39.300 persones, i mai a la seva història ha pogut dir que és una ciutat de 40.000 habitants.

L'assoliment d'aquesta xifra, segons Castells, aniria acompa-nyat d'un projecte perquè la capital de l'Anoia «lideri» les ciutats mitjanes de Catalunya, que són «les que representen un model de ciutat on es viu bé, on hi ha oportunitats i on els ciutadans poden desenvolupar el seu futur»

La capital de l'Anoia no ha assolit mai la xifra dels 40.000 habitants i aquest és el repte que s'ha marcat el batlle de la ciutat, Marc Castells, abans de finalitzar la legislatura, el 2019. A més llarg termini, ha assegurat el batlle, la fita seria aconseguir els 50.000 habitants. L'assoliment d'aquesta xifra anirà acompanyada, segons Castells, de diversos projectes relacionats amb els àmbits del coneixement, l'espai públic, la qualitat de vida i la indústria i els serveis de qualitat.

En l'àmbit del coneixement, Castells reivindica l'aposta universitària que ha fet la ciutat en els darrers anys amb la creació del Campus Universitari d'Igualada i l'aliança amb la Universitat de Lleida. De fet, Igualada ha passat de tenir 150 estudiants universitaris el 2011 als 500 actuals. I en el futur vol continuar creixement amb la Universitat de Lleida. De fet, Castells confia que el proper curs es puguin iniciar un grau relacionat amb les noves tecnologies de la informació.

Un dels projectes de futur més immediats serà la construcció d'una residència universitària, que s'instal·larà al costat del futur Campus de Salut, i tindrà capacitat per a una seixantena de places. Castells ha explicat que l'objectiu és que el primer trimestre del 2018 es publiqui el plec de clàusules perquè les empreses interessades a construir i gestionar l'equipament puguin presentar-se al concurs.

Castells relliga aquests canvis a la universitat amb altres projectes que ha iniciat la ciutat, com el 4D Health, el centre de simulació en salut que es va crear per ser un dels espais de referència al sud d'Europa. Espais com aquest poden facilitar la formació dels metges i de la resta de personal sanitari, i aquesta mesura conjuntament amb d'altres i tenir una ciutat amb un alt nivell de benestar poden ajudar a fixar l'estada de molts professionals de la medicina que ara o ja no arriben a Igualada o en marxen poc després perquè professionalment tenen aspiracions que se satisfan millor en els grans centre de salut del país.

Pel que fa a l'àmbit de l'espai públic, Castells reivindica projectes que ja s'han posat en marxa com l'Anella Verda o el Parc Central, i n'ha apuntat d'altres que s'executaran properament com les Vies Blaves, una iniciativa de la Diputació de Barcelona per crear camins al voltant dels rius Anoia, Llobregat i Cardener per fer-los accessibles a peu, a cavall i en bicicleta. Aquest projecte s'iniciarà, justament, per la part més anoienca.

Altres projectes que enumera Castells relacionats amb la qualitat de vida, els serveis i la indústria són l'inici de les obres la primavera de l'any que ve del nou Centre Cívic Nord d'Igualada, l'ampliació de la residència d'avis Pare Vilaseca –amb un cost de 3 milions d'euros–, el trasllat de l'Arxiu Comarcal a les instal·lacions de l'edifici de la Teneria (l'edifici s'està rehabilitant i readequant a les noves necessitats); o l'aposta cultural per l'Ateneu Cinema –que en el primer any de vida ha rebut 27.000 espectadors.

Tot i que no vol desvelar cap nom, Castells també ha assegurat que hi ha diverses indústries «importants» d'àmbit europeu interessades a instal·lar-se a Igualada o als seus municipis veïns. Per això, el batlle ha destacat la importància de desenvolupar el Pla Director Urbanístic de la Conca d'Òdena per dotar el territori de nou sòl industrial amb parcel·les de grans dimensions per poder atraure noves inversions, ja que els polígons actuals són petits i difícils de comercialitzar.