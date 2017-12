Esparreguera tindrà un pressupost amb poca inversió i creixement moderat

El pressupost del 2018 de l'Ajuntament d'Esparreguera serà de 22,2 milions d'euros, poc més que el del 2017 i amb escasses inversions previstes. Els comptes per a l'any que ve es van aprovar en el darrer ple municipal. El PSC va tenir el suport d'ICV, mentre que la resta de forces, CUP, PDeCAT i ERC, hi van votar en contra. El PSC ha pogut aprovar el pressupost tot i que està en minoria. De fet, també ho havia fet en els dos últims exercicis. L'alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas, ha agraït el suport dels grups. Rivas afegeix que «hem fet els deures i hem plantejat els comptes sempre abans d'acabar l'any», segons ha explicat a la ràdio municipal de la població.

El pressupost del 2018, de 22,2 milions d'euros, és 284.000 euros superior al del 2017, cosa que representa un increment de l'1,29%. Sense destacar les grans obres, l'executiu socialista mostra interès perquè a través dels comptes quedi prevista la possibilitat de tenir una participació ciutadana més gran. El pressupost incorpora les primeres inversions per a la participació (200.000 euros). I un altre dels camps en què es volen introduir millores és en la comunicació municipal. Aquest any hi haurà més dotació i es redactarà un pla de millora del servei (s'elaborarà el Pla Municipal de Comunicació, entre altres reptes).

Hi ha importants variacions en l'estructura de despeses, com a conseqüència de l'encàrrec de gestió de la residència de Can Comelles, un factor que també té repercussió en el capítol de personal. S'incorpora també una partida de 35.000 euros per adquirir plantes. Es dota d'una subvenció nominativa de 3.000 euros la nova entitat Esparreguera comerç i, pel que fa als programes d'atenció social, s'amplia l'àmbit d'aplicació d'ajuts.

Pel que fa als ingressos, la partida més important és la de l'IBI, de 9,3 milions euros, 25.000 més que l'any que tanquem, mentre que l'IAE baixa 20.000 euros, i es preveu una recaptació de 610.000 euros. Els impostos indirectes recaptats es preveu que siguin de 70.000 euros i les taxes i preus públics, de 5,8 milions euros (augmenten un 2,99+%). D'altra banda, quant a les transferències corrents, de 6,9 milions euros, 4,6 són aportats per l'Estat, 1,7 milions pel govern autonòmic i 355.000 euros per les entitats locals.

En l'àmbit de les despeses, destaca la reducció en gairebé un 11% del capítol 1, de personal, que queda en 10 milions d'euros, com a conseqüència directa de l'encàrrec de gestió de la residència de Can Comelles a Sumar Acció Social. D'altra banda, el capítol de despesa de Béns, Serveis i Transferències corrents ascendeix a 10,7 milions d'euros i s'apuja un 19,18%, justament per aquest fet, i també per les aportacions a la Fundació per la Inserció Laboral (FIL). Finalment, la despesa financera serà de 121.000 euros i l'endeutament a què es preveu arribar a final del 2018 és d'1,3 milions d'euros.

L'Ajuntament d'Esparreguera ha acceptat l'ampliació de places públiques que la Generalitat ha atorgat a Can Comellas. Són 16 places que se sumen a les 57 que ja tenia subvencionades. El centre de dia també passa de 15 a 20 places subvencionades, i ara ja és un centre subvencionat al 100%.