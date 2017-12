Castellví de Rosanes fa ple en els primers actes de les festes nadalenques

Els primers actes de Nadal a Castellví han tingut una participació molt bona. Els infants i les seves famílies van omplir el concert de gòspel de Donant la nota. Diumenge passat, el Patge Picarol, emissari reial, va ser el gran protagonista. Primer, el patge va visitar la residència de gent gran del barri de Can Sunyer i, tot seguit, es va desplaçar al Centre Cívic, on diferents infants –força més que l'any passat–, van acostar-se a donar-li les respectives cartes per als Reis d'Orient. També al nucli antic va ser un èxit. I a cagar el tió de la plaça hi van participar una seixantena de nens.