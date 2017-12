Martorell es menja el raïm a la plaça de les Hores i té dues propostes de ball

La propera nit del 31 de desembre s'acomiada el 2017 amb un programa variat. La festa començarà a les 23.30 h a la plaça de les Hores amb les campanades. Des de mitja hora abans de la mitjanit, davant el rellotge de la plaça de les Hores hi haurà música i animació per a tota aquella gent que vulgui acomiadar el 2017.Els assitents han de portar el raïm. Un speaker amenitzarà l'espera juntament amb la companyia Todozancos, que oferirà un espectacle de llums. Un cop tocades les dotze, la festa continuarà fins a les 00:30 h. Sergi Corral, regidor de Cultura, afirma que l'objectiu és que cada any augmenti el nombre de gent que decideix celebrar les campanades de manera conjunta amb els veïns.

A la una de la matinada arrancarà la Festa de Cap d'Any, que tindrà lloc a la Nau 2 de Ca n'Oliveras. Rafa Martínez Dejotadeu serà el discjòquei encarregat de posar el fil musical a l'entrada d'any en una sessió on la música, les llums i l'animació seran els protagonistes. L'entrada té un preu de 15? en taquilla una hora abans de l'espectacle i inclou una copa de cava, una bossa de cotilló i una consumició del servei de bar. Els tiquets es poden adquirir també per un preu de 12? de manera anticipada fins a un dia abans de l'espectacle a la Llibreria Mió (c/ de Santacana, 12), WePlay (c/de Cervelló, 7) i Ticketea.com.

D'altra banda, el Centre Cultural i Recreatiu el Progrés també organitza una revetlla. A 2/4 de 10 comença un sopar, després del qual hi ha ball amb l'Orquestra Blue Magnòlia.