Montbui redueix el seu endeutament de 5,2 a 1,7 milions en dos anys

L'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui finalitzarà l'any 2017 amb «una magnífica salut econòmica», segons que ha explicat l'alcalde de la població, el socialista Teo Romero. Durant aquests últims mesos, la contenció i rigorositat en la gestió, afegida a l'ingrés de les quantitats pendents per part de la Generalitat de Catalunya en matèria de Llei de Barris, ha fet que el deute acumulat per la institució baixi de manera molt considerable. Fa dos anys, la situació econòmica era molt més delicada perquè a l'Ajuntament no li arribaven els pagaments pendents de la Generalitat.

Durant el 2016 ja es van fer efectius alguns pagaments i aquest índex d'endeutament va descendir, però durant aquests últims mesos s'han fet els pagaments de quantitats més importants per part de la Generalitat de Catalunya. Parlant en termes interanuals, entre l'1 gener del 2015 i el 31 de gener del 2017 el deute del Ajuntament s'ha reduït en més de la meitat. La previsió és acabar el 2017 amb un deute viu acumulat d'1,7 milions d'euros, molt per sota dels 3,7 milions del 2016 i encara molt més si es compara amb els 5,2 milions d'euros de deute viu que hi havia el 2015. I la previsió és que aquesta xifra pugui seguir baixant durant el 2018 si es compleixen els objectius d'execució pressupostària.

En termes de percentatge del deute, la previsió és que aquest deute viu percentual estigui per sota del 20% en finalitzar l'any 2018.

Tenint en compte la justificiació de la millora econòmica, l'alcalde de Santa Margarida de Montbui reitera que, «tal com vam dir en el seu moment, la salut econòmica de l'Ajuntament era i és molt bona». «Els pagaments d'altres administracions van trigar a arribar, però van arribar, tal com havia de ser, ja que estaven compromesos i era qüestió de temps», va afegir. Per a Romero «és important gestionar amb rigor i no estirar més el braç que la màniga, i durant els nostres anys de govern hem fet de la gestió responsable la nostra senyal d'identitat, una filosofia que apliquem a la gestió de tots els serveis», va afegir l'alcalde.