Igualada porta els joves a fer un viatge per la tecnologia i l'entreteniment

El Saló de la Infància d'Igualada dedicat al món de la tecnologia es troba en plena activitat. El Saló Tecnològic es du a terme a l'antic Escorxador, combinant espais d'esbarjo amb continguts didàctics. L'any passat, el recinte triat també va ser l'Escorxador, i enguany s'hi torna a confiar.

El Saló de la Infància estarà obert cada dia, fins al 4 de gener, entre 2/4 d'11del matí i 2/4 de 8 del vespre, a excepció de demà, que només estarà obert fins a les 2 del migdia, i del dia 1 de gener, que romandrà tancat. El preu de l'entrada al Saló és de 3,50 euros per dia i és gratuït per als menors de 3 anys i per als acompanyants més grans de 12. L'abonament per a quatre dies té un preu d'11 euros i el servei de guarda-roba té un cost d'1 euro.

El departament municipal de Joventut, impulsor d'aquesta proposta, torna a vetllar, com és habitual des de ja fa uns anys, perquè el Saló de la Infància sigui un espai d'oci, joc i esbarjo, però alhora una iniciativa amb continguts didàctics que contribueixin a despertar la curiositat i a desenvolupar el coneixement dels infants.

Els últims anys s'ha celebrat el Saló de les Idees (2012), el Saló Bestial (2013), Un Saló Sonat! (2014), el Saló dels Xefs (2015) i el Saló del Cinema (2016). La voluntat del govern municipal és esperonar els nens i nenes de la ciutat a interaccionar amb el seu entorn, explorar, participar i adquirir coneixement en aquest àmbit.

Per a la celebració d'aquesta cita, l'Ajuntament ha instal·lat novament dues carpes al pati del recinte, fet que permet dur a terme les activitats en una superfície superior als 3.000 m2. Com a novetat, enguany s'ha dissenyat una aplicació per a mòbils que es pot descarregar gratuïtament i on es pot trobar tota la informació per participar i guanyar premis. Els infants que hi assisteixen poden viure l'experiència de posar-se unes ulleres de realitat virtual i deixar volar la seva imaginació, però també saltar i córrer, gaudir del rocòdrom, la tirolina, el circuit de karts o la pista de skate.