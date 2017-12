El nou pressupost de Montbui ha de permetre obrir el poble al riu

L'Ajuntament de Montbui tindrà un pressupost per al 2018 de 9,7 milions d'euros. Les previsions econòmiques municipals es van aprovar en el darrer ple municipal, amb els vots a favor del regidors del govern, PSC, i del regidor d'ERC, i amb l'abstenció dels regidors de Veïns amb Veu i de la regidora d'ICV. No hi va haver cap vot en contra.

Es tracta d'un pressupost marcadament social, segons explica el govern de Montbui, on també prenen importància algunes inversions previstes. Aquest capítol és de 2,6 milions d'euros.

En aquest capítol, com a partida principal hi ha el projecte del parc fluvial i l'endegament del riu Anoia, que vol crear un espai lúdic i d'oci, un pulmó verd just en l'entrada del nucli urbà. És una zona d'actuació de 80.000 m2 i que connectarà la trama urbana amb la futura via blava que anirà de forma paral·lela al riu Anoia en tot el seu recorregut per la Conca d'Òdena.

Una altra de les obres que cal tenir en compte és la primera fase de la construcció de la Residència de la Tercera Edat, que serà en un solar municipal situat entre la carretera de Valls i el parc de la Solidaritat. Durant el 2018 aquesta actuació ha de rebre un impuls definitiu per poder ser realitat, segons el govern.

El govern també planteja fer una una via verda (camí de connexió) entre el nucli urbà i el poble antic del municipi. El projecte permetrà millorar la connexió entre tots dos nuclis i facilitar un trajecte que actualment molts veïns del municipi i visitants realitzen a través de camins. Durant l'any 2018 també es duran a terme actuacions pendents d'executar i que ja estaven pressupostades en l'exercici del 2017, com ara el projecte d'urbanització del carrer Sant Jaume i la remodelació de la plaça del Pi.

Com ha explicat l'alcalde, Teo Romero, «el del 2018 és un pressupost ambiciós, però amb una gran part dels diners que no provenen de fons propis».