Calaf tanca un curs en el qual s'ha pogut donar treball i formació a 16 joves

El Centre de Recursos per l'Ocupació (CRO) de Calaf ha apostat aquest any per organitzar dues Cases d'Oficis, que van començar el desembre passat. En total, un grup de 16 joves –8 per cada formació– han participat en aquests dos projectes, que tenien per objectiu formar-los en les dues respectives matèries i donar-los un lloc de treball amb un contracte de pràctiques.

La Casa d'Oficis de dinamització sociocultural, en la seva quarta edició, ha format 8 joves de menys de 25 anys que han obtingut el carnet de monitor de lleure. Els participants han fet classes d'arts plàstiques, de primers auxilis i també s'han preparat per al Curs d'Iniciació a Tècnic d'Esports (CIATE).

En canvi, l'aposta pel Rural Social Media era una novetat. Els participants han tingut formació en disseny i creació i gestió de pàgines web, gestió de xarxes socials, màrqueting personal i màrqueting digital, edició de fotografia i vídeo i enregistrament digitalitzats i elaboració de continguts. A la segona part del curs, els vuit joves han realitzat pràctiques a l'Ajuntament de Calaf, l'Escola de Música o l'Oficina de Turisme.