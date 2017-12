Olesa ha de traslladar un tram de la carretera esfondrada de Ribes Blaves

Un projecte de la Diputació de Barcelona marca com ha de ser la intervenció per resoldre el greu problema de l'esfondrament a la carretera de Ribes Blaves, a Olesa de Montserrat. El regidor d'Obres i Edificació, Miquel Riera, ha explicat que amb aquest projecte l'objectiu ha estat buscar una solució definitiva al problema d'inestabilitat dels terrenys del vial, que recolza sobre la falla de Ribes Blaves, i que espera que es pugui desenvolupar al llarg del 2018.

Riera ha recordat que el problema en aquesta carretera es va produir el març del 2015. El fet que la via es constuís sobre una zona on hi ha una falla (un trencament geològic del terreny) va ser la causa de l'erosió de la zona i de l'esvoranc. Des d'aleshores, l'accés a la urbanització només es pot fer en una única direcció ja que el carril de sortida va quedar tallat al trànsit.

Riera ha explicat que tenir el projecte és un pas més del llarg recorregut que ha fet l'Ajuntament per cercar una solució definitiva al vial que va començar el març del 2015, després de l'esllavissada de terres que va ser conseqüència de la inestabilitat del terreny. Al projecte constructiu de la Diputació, la solució que es proposa és desplaçar el traçat d'accés a una zona on el risc d'esfondrament es minimitza perquè s'allunya de la zona on hi ha més erosió. També representa una millora de l'accés actual perquè, a més de recuperar els dos sentits de circulació, projecta una zona d'aparcament per poder accedir còmodament i amb seguretat a la zona d'observació de la falla de Ribes Blaves, catalogada zona d'interès geològic. El regidor d'Obres i Edificació també ha explicat que s'ha demanat a la Diputació de Barcelona que assumeixi entre un 70% i un 80% del cost de les obres i que quan es tingui la confirmació de la subvenció es començarà a licitar l'obra, esperant que es pugui executar al llarg d'aquest 2018. La solució projectada té un cost pressupostat en 440.984 euros.



L'Ajuntament assumeix l'obra

Riera ha posat en valor la paciència dels veïns i veïnes de la urbanització de Ribes Blaves, que fa més de dos anys que tenen l'accés afectat per aquesta esllavissada, però ha avançat que amb la tasca conjunta amb la Diputació, l'Ajuntament deslliura el veïnat d'assumir la responsabilitat econòmica que tenen sobre el manteniment d'aquest vial i que és absolutament inviable que puguin assumir. Un dels arguments que l'Ajuntament ha fet arribar a la Diputació per tal que assumís el projecte constructiu i bona part del finançament ha estat que és un vial que no només comunica aquesta urbanització amb Olesa de Montserrat sinó que ho fa amb altres municipis.

Pel que fa a l'inici de les obres, el regidor Miquel Riera ha remarcat que començarà la licitació un cop la Diputació confirmi que assumeix una part del cost i que, si tot es desenvolupa segons el que es preveu, podrien començar aquest 2018 i solucionar definitivament els problemes d'aquest accés que va quedar afectat en un carril per una important esllavissada de terres.