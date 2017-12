Olesa passeja l'Home dels Nassos i es menja el raïm a la Torre del Rellotge

Olesa acomiada l'any amb l'Home dels Nassos, que per primera vegada trepitjarà els carrers d'Olesa. L'Home dels Nassos és un personatge de la tradició catalana que diu que apareix el dia 31 i que té tants nassos com dies li resten a l'any. Aquesta activitat anirà a càrrec dels Geganters d'Olesa, a partir de les 12 del migdia. La gresca començarà a la plaça de les Fonts i després es passarà pels carrers Alfons Sala, Anselm Clavé i Salvador Cases, fins a arribar a la plaça Fèlix Figueras i Aragay, just davant la façana de l'ajuntament.

I avui també serà el dia de les 12 campanades de traspàs de l'any 2017 al 2018. A Olesa ja s'ha convertit en tradició popular participar a les campanades de la Torre del Rellotge, on es podran seguir els tocs de les campanes acompanyats de l'encesa de dotze cercles lluminosos. Només cal portar el raïm, el cava sense copes de vidre i les ganes de celebrar l'arribada del 2018. L'organització repartirà bengales entre els assistents i també hi haurà música fins a la 1 de la matinada.

I a partir de la 1 de la matinada, el pavelló Sant Bernat acull la Gran Festa de Cap d'Any amb DJ que posarà tot tipus de música, des de comercial fins a house o música dels anys 80 i 90.

Durant la nit hi haurà bon ambient i un munt de sorpreses. De fet, se'n pot avançar una: a les 3 de la matinada es començarà un compte enrere per rebre una espectacular pluja de 2018 globus. Les entrades es podran comprar al mateix pavelló a un preu de 12 euros els més grans de 16 anys.