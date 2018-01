Calaf decideix posar el nom d'1 d'Octubre a la biblioteca

El dia 1 d'octubre donarà nom a la futura biblioteca de Calaf, per recordar el referèndum que va marcar un punt d'inflexió determinant en el devenir del procés iniciat per arribar a la independència de Catalunya. La proposta d'assignació del nous noms per a l'equipament i per als carrers es va aprovar en la darrera sessió del ple de Calaf. L'equip de govern també va aprovar posar el nom de l'himne de Catalunya, Els Segadors, a un carrer, i de l'estadi de Wembley a un altre, en record dels èxits esportius del Barça de futbol.

En la mateixa sessió es va aprovar retirar els símbols franquistes i una placa del carrer Progrés, en què es commemora la inauguració per part del president de la Generalitat Jordi Pujol – amb 3 abstencions per part de CiU i 3 vots en contra per part de GiC.

El 30 de novembre es va crear la Comissió del Nomenclàtor de Calaf, que té la funció de recollir i valorar les propostes de denominació de les vies urbanes. Està formada per onze persones de la vila, entre historiadors i representants d'entitats culturals.

Després de fer aquesta tasca de mirar quins eren els interessos dels calafins, la comissió va presentar fins a sis acords diferents per tal que el ple els ratifiqués, tal com demana el reglament. Entre aquests, se'n van aprovar quatre –amb 8 vots a favor per part de CiU i JxCalaf, i tres vots en contra per part de GiC– que proposaven: donar el nom d'Els Segadors i Wembley a dos nous carrers de la vila on actualment només se circula però no hi viu ningú; aprovar la correcció del nom «Cels Xaurador» per «Cels Xaudaró Rovira», tal com havia sol·licitat la família; i la creació d'un catàleg de noms per a futures denominacions, que, entre altres, proposa el nom d'1 d'Octubre per a la futura biblioteca, carrer de Berenguer de Cruïlles i carrer de Mestre Sant Genís. A més, també es va acordar que, a partir d'ara, a totes les plaques noves s'hi afegiria el cognom matern i la professió o mèrits de la persona.



Adéu als símbols falangistes



Un dels punts que es van aprovar, però amb majoria simple, va ser la proposta d'identificar i eliminar els signes falangistes que encara existeixen en algunes zones de la vila de Calaf. CiU es va abstenir, ja que van considerar que «la comissió no és competent» en aquesta qüestió i només ha de decidir sobre el nomenclàtor dels carrers, i no dels monuments o altres símbols. Per la seva banda, el GiC també va votar-hi en contra, com en tots els punts, i va elevar la crítica a una qüestió general: el procediment. Van expresar que consideren que la comissió és «exigua» i poc «representativa», i que el que caldria és ampliar aquest tipus de decisions a processos participatius i vinculants entre tots els calafins.

Finalment també es va aprovar per la mínima –amb els vots en contra de GiC i les abstencions de CiU – retirar la placa del carrer del Progrés, en què es commemora la inauguració per part del president de la Generalitat Jordi Pujol i Soley. CiU va manifestar que «no es pot equiparar la retirada de símbols franquistes amb la retirada d'una placa d'un president legítimament escollit i que encara no ha estat jutjat». Aquesta proposta tampoc no havia tingut la unanimitat de la Comissió del Nomenclàtor.