Calaf reobre botigues històriques de la plaça Gran reconvertides en petits museus

Calaf té des de l'any 1226 un mercat setmanal que se celebra cada dissabte i que es va popularitzar arreu del país després que Apel·les Mestres el donés a conèixer. Antigament, aquest mercat ambulant se celebrava a la plaça Gran, un fet que va generar que sota dels històrics porxos que envolten la plaça s'hi anessin establint botigues i serveis, des d'una merceria fins a un celler, passant per una impremta o una escola de repàs. A mesura que va anar creixent la vila cap a la zona nova del municipi, el mercat i molts comerços també van desplaçar-s'hi, de manera que la plaça va anar perdent progressivament la seva vitalitat.

Ara, l'Ajuntament s'ha proposat revitalitzar aquesta zona tan emblemàtica del municipi i, per això, ha endegat un projecte per recuperar algunes d'aquestes botigues i convertir-les en una espècie de museu.

Amb la intenció de tornar a donar vida a la plaça, el consistori ha decidit tirar endavant –amb un ajut econòmic del fons europeu Leader– el projecte «Les botigues de la plaça Gran, un tresor perdut». La intenció és convertir els petits comerços de la plaça, ara tancats, en un projecte museològic que exposi tal com eren les botigues abans de tancar-les i convertir-les així en un atractiu turístic per al municipi.

De fet, el projecte ja s'ha posat en marxa i en aquests moments s'ha començat a rehabilitar tres dels comerços, que està previst que ja es puguin obrir al públic el mes de febrer. En total, s'ha fixat rehabilitar set espais: un economat, una merceria, una escola, una pastisseria, una impremta, una drogueria i un celler.

La regidora de Comerç i Turisme, Montserrat Mases, explica que una de les grans sorpreses amb què s'han trobat és que molts dels comerços «han quedat intactes» i el seu aspecte és igual que el d'abans de tancar, i que la idea és «recuperar tota l'essència de Calaf dins d'aquestes botigues».

La plaça Gran de Calaf es va construir en diverses etapes, des del segle XVII fins al XIX, i un dels seus trets distintius són els porxos que l'envolten. A més, a la plaça hi ha diverses construccions destacades, com l'edifici de l'Ajuntament i l'església de Sant Jaume. En aquesta plaça, antigament també s'hi havia celebrat el tradicional mercat de Calaf, un dels més importants de Catalunya en el seu moment. Això va provocar, segons ha destacat la regidora de Comerç i Turisme de l'Ajuntament, que l'activitat en aquest indret de la vila fos molt intensa, ja que «era el punt on els pagesos es reunien i feien els seus intercanvis i negocis».

El mercat va generar que sota els porxos de la plaça s'hi anessin establint diversos comerços i, de fet, segons ha explicat Mases, «els calafins podien comprar tot allò que necessitaven sense sortir de sota els porxos».

Amb tot, el creixement de la vila cap a zones més noves i modernes va fer que, mica en mica, les botigues també s'hi anessin desplaçant i, per tant, que la plaça anés perdent progressivament la seva vitalitat. La regidora ha lamentat que «els pocs comerços que quedaven oberts, un cop s'han jubilat els propietaris, ja han tancat les portes».

Un dels antics propietaris que ha cedit el seu local és Jaume Oller, que tenia una impremta a la plaça, però que ja fa una vintena d'anys que la va traslladar a la part nova del municipi. Oller destaca que antigament la plaça Gran era «com la Gran Via de Barcelona», ja que «s'hi podia trobar de tot».