Igualada acollirà uns 200 expositors a la tradicional Fira de Reis

Igualada espera per a demà la presència de més de 200 expositors vinguts de Catalunya, la resta de l'Estat espanyol i també de França en la tradicional Fira de Reis. Les parades ompliran el Passeig Verdaguer, una superfície expositiva a l'aire lliure de més de 12.000 metres quadrats.

En el primer tram del passeig s'hi podran trobar les tradicionals parades de planters i flors, seguidament hi haurà els expositors d'artesania i alimentació i finalment la venda ambulant. A més coincidint amb la Fira de Reis, a la Plaça de Cal Font tindrà lloc també el Mercat d'Antiguitats, incorporat fa una dècada, que enguany comptarà amb un centenar de parades.

La Fira de Reis és un autèntic esdeveniment comercial i social que té el seu origen al segle XIV. Actualment la Fira de Reis està dedicada als planters i és una cita ineludible pels pagesos de la comarca que aprofiten per comprar els planters d'arbres que necessiten per tot l'any. Als darrers anys, a més, el visitant també hi pot trobar productes artesania i d'alimentació. La Fira de Reis d'Igulada és una de les més antigues de Catalunya. La concessió del privilegi de celebració de fires i mercats era una prerrogativa reial. El 1373, Pere III el Cerimoniós va concedir a Igualada el privilegi de celebrar una fira, que començà en la festa de l'Epifania del Senyor. Actualment, l'organització va a càrrec de Fira Igualada.