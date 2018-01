Igualada celebrarà la seva gran festa sense mesures excepcionals

Igualada ja ho té tot a punt per celebrar una de les festes més emblemàtiques i concorregudes de la ciutat, la cavalcada de Reis, que també és una de les més antigues del país. Segons ha detallat el portaveu de la comissió organitzadora de la festa, Eduard Creus, enguany hi haurà prop d'un miler de patges, que, al llarg de la nit, repartiran de manera personalitzada per les cases més de 2.000 regals.

Pel que fa a les mesures de seguretat, el portaveu de la comissió de Reis ha dit que no han planificat cap actuació excepcional com sí que s'ha fet, per exemple, a la ciutat de Barcelona, on s'ha prohibit la circulació dels camions amb un pes superior als 3.500 quilos. Així doncs, la seguretat es continuarà coordinant amb la Policia Local d'Igualada i, en alguns trams, es reforçarà amb agents de seguretat privada.

La cavalcada dels Reis d'Igualada destaca de la resta de festes del país perquè la mateixa nit del dia 5 de gener els patges reparteixen personalment els regals per totes les cases de la ciutat. Carregats amb una escala de mà, pugen a les cases pels balcons i entreguen els paquets als més menuts. Segons Creus, enguany és previst que es reparteixin uns 2.200 paquets i, un any més, els patges també entraran a les cases de les famílies més necessitades.

La comissió de Reis calcula que unes 40.000 persones veuran en directe l'arribada de Ses Majestats a la capital de l'Anoia, «moltes de les quals vindran de fora de la comarca», segons ha explicat Eduard Creus.

La Generalitat va declarar el desembre del 2017 la festa dels Reis d'Igualada com a Festa Patrimonial d'Interès Nacional. Va ser l'any en què la festa celebrava el seu 120è aniversari.