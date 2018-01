La tradicional cavalcada igualadina aplega a milers d'infants als carrers

La tradicional nit de reis igualadina ha reunit milers de persones als carrers del nucli urbà que s'han bolcat a saludar a la comitiva reial. L´acte, més que consolidat, és una de les festivitats locals més celebrada que serveix, al mateix temps de reclam turístic per la capital de l´Anoia.

L´espera, com sempre, es va fer llarga. Primer de tot, han tingut lloc els parlaments institucionals. Sorprenentment la única autoritat que acompanyava als tres reis era Marc Castells, el batlle de la ciutat. Habitualment estava acompanyat per algun membre de la diputació, o del Govern; com va ser el cas de la passada edició amb Santi Vila.

A quarts de sis s'ha donat el tret de sortida a la cavalcada. Una quarantena de camions carregats amb els regals dels infants igualadins presidien l´inici de la comitiva. Al cap d´uns vint minuts ja es podia intuir la carrossa de l´estrella, acompanyada pels patges amb tot tipus de vehicles: motos, quads i una 40 de jeeps.

Els patges petits no han descansat en cap moment, i no han parat de llançar caramels als infants bocabadats. La gran majoria de patges anava a peu i aprofitava el pas de la cercavila per conversar amb els més menuts, i donar-los alguns consells.

Fins i tot s'ha pogut veure algun intercanvi de xumet per monedes de xocolata. Ha arribat, llavors, el torn de Ses Majestats, acompanyats per l´inconfusible so de la banda igualadina que resseguia les notes de l´himne del Patge Faruk, entre d´altres melodies.

Les tres carrosses reials han brillat amb llum pròpia i no han deixat a ningú indiferent. Amb la mà, Melcior, Gaspar i Baltasar han saludat als igualadins.