Igualada reconeix l'excel·lència dels seus millors estudiants amb guardons

L'Ajuntament d'Igualada ha lliurat els Premis a l'Excel·lència Acadèmica, que han estat convocats per primer cop. En total hi ha hagut 34 joves igualadins reconeguts amb aquests premis, que ha suposat que cadascun d'ells hagi rebut la quantia de mil euros i la felicitació de l'Ajuntament.

Els estudiants premiats són aquells que, responent a la convocatòria, aquest any oberta pel consistori igualadí, han acreditat haver obtingut les millors qualificacions durant el curs 2016-17 en les proves de Selectivitat, en cicles formatius de Grau Mitjà, en cicles formatius de Grau Superior, en estudis en curs de Grau Universitari o en estudis ja finalitzats de Grau Universitari. Totes les candidatures rebudes han estat avaluades i validades per una comissió de selecció.

Pel que fa a la Selectivitat, els distingits han estat Alba Tort, Xavi Domínguez, Núria Rey, Míriam Andrada, Joan Ratera, Jordi Balcells, Judit Casanellas, Carla Bisbal, Marina Palau i Laia Corxet. Dels cicles formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior, els premis han estat per a Andrea Grados i Maria Farreras, i per Clàudia Loredana i Fèlix Calvo, respectivament; i, finalment, pel que fa als estudis universitaris, els premiats han estat Anna Tormo, Alba Compte, Anna Huerta, Roger Ser-ra, Clara Puig, Jordi Elvira, Carla Vélez, Clàudia Estruch, Idoia Costa, Marina Garcia, Dara Borrega, Clara Quintana, Joaquim Font, Joaquim Muntané, Laia Costa, Marian Tormo, Gemma Tort, Núria Vicenç i Ariadna Pedraza.

L'acte es va celebrar al Saló de Sessions consistorial i hi van assistir la majoria dels premiats i les seves famílies. A més a més, hi van assistir membres del Govern igualadí, com l'alcalde, Marc Castells, la tinent d'alcalde de Dinamització Econòmica i Coneixement, Àngels Chacón, i la regidora d'Ensenyament i Joventut, Patrícia Illa.

L'alcalde va donar l'enhorabona a tots els premiats i va posar en relleu que «l'Ajuntament treballa per consolidar Igualada com una ciutat universitària de referència a Catalunya i com una ciutat que destaqui per la creació i el reconeixement del talent dels seus joves».

Paral·lelament a aquests Premis a l'Excel·lència ara concedits, l'Ajuntament igualadí també ha dut a terme enguany la primera convocatòria dels ajuts municipals per facilitar el pagament de la matrícula en estudis de postgraduació universitària, adreçats en aquest cas concret a estudiants de màster.