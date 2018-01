Detenen l'activista igualadí Carles Duran per l'ocupació del rectorat de la UAB

L´activista anoienc Carles Duran, vinculat a la branca igualadina de la CUP, ha sigut arrestat aquest diumenge al matí, segons ha informat la pròpia formació política a través del seu compte de Twitter. La mateixa organització ha sigut també l'encarregada d'anunciar que l'activista ha quedat en llibertat pels voltants de les 13h, després que se li fes entrega de l'auto d'obertura del judici oral pel cas.



Duran ha estat detingut arran del cas ´Som 27 i més´, relacionat amb l´ocupació per part d´un grup de 200 persones del rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona, l´any 2013, per demanar que el govern posés en marxa unes reclamacions aprobades pel claustre del centre.



Arran d´això, la Fiscalia va demanar penes de presó contra els manifestants, entre els quals hi havia l´activista anoienc.



Tan bon punt s´ha conegut la detenció, la formació ha convocat una concentració de rebuig davant la comissaria dels Mossos d´Esquadra d´Igualada, lloc on ha estat traslladat Duran i a la que hi han assistit un centenar de persones.





Bon dia, acaben de detenir el nostre company Carles Duran.

Convoquem concentració urgent a les 12:00 davant de la comissaria de mossos d'Igualada.

Feu-ho córrer! @Som27iMes — CUP Igualada (@cup_igualada) 7 de enero de 2018