La Fira de Reis envaeix el Passeig Verdaguer

Igualada es va despertar ahir diumenge amb ressaca de la nit de Reis, en la qual centenars de patges van ser rebuts multitudinàriament als carrers. Tot i això, la capital anoienca es preparava per a un dels altres punts forts de les festes: la Fira de Reis.

La mostra igualadina entesa com un esdeveniment comercial i social té el seu origen al 1373, quan Pere III el Cerimoniós va concedir a Igualada el privilegi de celebrar una fira. En el passat més immediat, la Fira de Reis estava dedicada als planters i era una cita obligada per als pagesos de la comarca, que l'aprofitaven per comprar els planters d'arbres per a tot l'any i també eines de treball. En els darrers anys la fira ha seguit evolucionant i s'ha obert a tots els públics amb productes d'artesania i alimentació.

Ja des de primera hora, els paradistes van combatre els 7º C de temperatura per enllestir la preparació de les seves botigues efímeres al Passeig Verdaguer d'Igualada, en el que és una de les fires més grans que té lloc en aquesta ciutat. Més d'un quilòmetre de parades van oferir tot tipus de productes en 200 estands. El predomini era clarament de comerciants artesanals, que posaven a disposició dels clients embotits, formatges, fruita, dolços, també collarets, roba, bosses, entre d'altres. A més a més, una part important de les parades venia roba i complements manufacturats industrialment. Fins i tot un parell de botigues comerciaven articles electrònics i complements per a dispositius. En un allunyat segon pla quedava la part originària de la fira, els planters d'arbres.

Milers de visitants van recórrer l'artèria d'est a oest per contemplar i comprar productes. Els més menuts aprofitaven el passeig per estrenar les seves joguines rebudes de la nit de Reis: un patinet nou, la bicicleta acabada d'estrenar, una pilota de futbol que relluïa. L'activitat comercial es va aturar a quarts de dues del migdia i es va reduir l'afluència de gent.

Lluny de l'origen

L'esdeveniment igualadí ha anat evolucionant durant els darrers anys; s'ha multiplicat la diversitat de productes i ha canviat el perfil de comerciants i també del públic. «Durant la darrera dècada han crescut en nombre les botigues de roba», comenta Jaume Rubí, jardiner i paradista de la Fira de Reis des de fa més de 40 anys. En alguns trams de la fira s'hi podien veure establiments del tipus top manta venent productes de dubtosa legalitat. El nombre d'estands del sector agrícola ha minvat amb els anys.