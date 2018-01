Detenen un jove d'Igualada per ocupar el rectorat de la UAB el 2013

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir l'igualadí Carles Duran en el marc del procés judicial obert per l'ocupació del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) l'abril del 2013, segons van confirmar fonts policials a l'ACN i la CUP d'Igualada. Ahir mateix, i després de passar a disposició judicial, el jove va sortir en llibertat.

La formació va convocar una concentració a les portes de la comissaria de Mossos d'Esquadra de la ciutat en mostra de suport al detingut, en la qual van assistir un centenar de persones, entre elles la diputada igualadina Alba Vergés.

La policia va indicar que va actuat per ordre judicial i que va procedir a posar el jove a disposició judicial, que hores després va quedar en llibertat. Segons la CUP d'Igualada, es va entregar al detingut un auto d'obertura de judici oral i un escrit d'acusació. Al sortir en llibertat, Duran va agrair la presència a les persones que es van concentrar davant la comissaria.

En un comunicat, el col·lectiu Som 27 i més va assegurar que la detenció «respon a una ordre de crida i cerca que no ha estat en cap moment notificada als advocats». El col·lectiu recorda que, tant per al detingut ahir com a la resta d'imputats per aquest cas, els demanen penes d'entre 11 i 14 anys de presó, multes de 9.500 per persona i una responsabilitat civil de 14.000 euros. A més, assegura que la detenció evidencia «que el cos de les forces repressives i d'ocupació que són els Mossos, estan fent de la persecució política una constant».

El comunicat lamenta que la Fiscalia hagi ratificat i segueixi demanant aquestes penes «per tal de perseguir tot moviment polític, per escapçar militants arreu del territori, per tal de criminalitzar tota dissidència que vagi contra els seus interessos».