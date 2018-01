Calaf enceta el camí per reciclar l'oli usat de les cuines de les cases de tot el poble

Calaf instal·la 4 contenidors per reciclar l'oli domèstic residual. Són de color taronja i es diferencien per color i mida de la resta de dipòsits de reciclatge. A partir d'ara, l'equip de govern de Calaf convida els veïns a participar en aquest procés que s'inicia perquè l'Ajuntament ha signat un conveni amb l'empresa Ekipolis.

A través d'aquest acord per a la gestió de l'oli, l'1% dels beneficis retornaran al municipi i es destinaran a inversions en projectes ambientals i socials.

Els nous contenidors són davant la Casa Bertran, l'Escola Alta Segarra i al carrer del Progrés cantonada amb el carrer Viena.

Els contenidors estan pensats per reciclar qualsevol oli d'origen vegetal, com el d'oliva, de gira-sol o de soja, utilitzats per cuinar. No s'hi poden abocar els minerals de cotxes, màquines o olis i greixos animals.

El reciclatge no s'ha de fer en cap ampolla o dipòsit especial. Una ampolla d'aigua buida o una de refresc pot servir. Es tracta d'omplir-la i buidar-la directament al contenidor.

L'Ajuntament tindrà uns beneficis petits per aquest servei. L'empresa no paga per treballar a Calaf, però col·labora amb la població aportant-hi aquest 1% dels seus beneficis. A canvi, pot vendre el producte recollit, que, per altra banda, és un problema que vagi a parar a les clavegueres i a la majoria de depuradores dels municipis del país. L'oli dels fregits és molt contaminant i el seu tractament és complex i encareix el procés de depuració. Si es recicla també es produeix un estalvi en avaries en depuradores. A més, es contribuirà a beneficis per a la natura, ja que «només 1 litre d'oli contamina 100 litres d'aigua», segons fonts municipals, i si es recicla, expliquen les mateixes fonts, es pot transformar en combustible biològic, que contribueix a reduir la contaminació atmosfèrica i el consum de combustibles fòssils.

L'Ajuntament de Calaf preveu fer arribar un tríptic informatiu a totes les cases i també facilitarà als ciutadans un embut per fer més còmoda la tasca d'emplenar les ampolles de plàstic a casa. L'embut es podrà passar a recollir per l'ajuntament a principis de febrer aproximadament i serà lliurat gratuïtament.

Aquesta iniciativa s'emmarca en la campanya «Calaf, vila més verda», que preveu diferents accions al llarg de l'any.