L'Ajuntament de Martorell convoca el concurs de comparses de la rua del Carnaval

La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Martorell ha obert, fins al 22 de gener, el termini d'inscripció per participar al 10è concurs de comparses i disfresses del Carnaval Martorell Bestial, que tindrà lloc el 10 de febrer de 2018. Enguany, tornarà a repetir-se l'experiència de la Gran Ballada a la plaça de la Vila, com a tret d'inici de la rua. El lliurament de premis, el sopar de colles i el ball de Carnaval es faran, com és habitual, al recinte firal de Ca n'Oliveras.

Les colles interessades a participar-hi han d'apuntar-se al departament de Cultura del Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM), a la segona planta del Centre Cultural, han de portar omplert el full d'inscripció, on han de fer constar el nom identificatiu de la colla i les dades personals d'un cap de colla en representació de la comparsa.

El tret d'inici del Carnaval serà dissabte, 10 de febrer, a les 5 de la tarda, amb la concentració de colles a la plaça de la Vila per començar l'escalfament per a la Gran Ballada Bestial.