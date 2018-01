El marit d'una dona que va morir de càncer recull 5.000 euros per a investigació

El protagonista del Repte Fali, Àlex Alonso, va lliurar ahir, dimecres, la recaptació d'una recollida de diners solidària que va fer per a l'Institut Català d'Oncologia (ICO). Aquest igualadí, després que la seva esposa morís de càncer, va decidir la primavera passada que havia de fer una acció per recordar-la i per recollir diners per millorar la investigació.

La Fali havia tingut la malaltia i ell es va sentir amb la necessitat de fer alguna cosa a favor de la investigació en la lluita contra el càncer. Àlex Alonso va caminar 1.265 quilòmetres entre Sevilla, on va néixer la Fali, i la capital de l'Anoia, en una proposta que va rebre el suport de diferents clubs, entitats i institucions com l'Ajuntament d'Igualada.

El protagonista del repte, acompanyat del seu fill Alejandro, va lliurar els 5.018,48 euros recollits al doctor Javier García del Muro Solans, coordinador mèdic de la Unitat Multidisciplinària de Sarcomes de l'ICO, amb la presència també de l'alcalde de la ciutat, Marc Castells.