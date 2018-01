Collbató projecta un centre mèdic nou a l'antiga escola

Collbató té a les seves mans el projecte per poder disposar d'un centre mèdic molt més ampli que l'actual i en una nova ubicació. Actualment, el servei es troba ubicat a la planta baixa de l'edifici de l'ajuntament, i en aquest punt ha quedat petit per atendre el creixement de població i caldria ampliar-lo.

La casa consistorial no disposa, però, de l'espai necessari. Per aquest motiu, s'ha fet un nou plantejament i s'ha pensat en traslladar-lo a l'edifici de les antigues escoles, que, en breu, estarà disponible, ja que les entitats que acull actualment es traslladaran a un altre equipament.

Ara, el consistori ha rebut de mans dels serveis tècnics de la Diputació de Barcelona el projecte executiu que ha de fer possible aquesta intervenció. L'objectiu, per tant, és adequar i ampliar l'edifici de les antigues escoles per convertir-lo en el nou consultori mèdic.

El projecte redactat per a l'Ajuntament de Collbató s'ha estructurat en dues fases per facilitar al màxim la inversió municipal. La primera fase consistirà en la reforma de l'edifici existent, dotant-lo de quatre consultes i de tots els serveis necessaris per al seu funcionament. La segona serà l'ampliació d'aquest edifici existent perquè disposi de dues consultes més.

L'edifici s'ha projectat per tal que tendeixi a un consum gairebé nul i ha obtingut una qualificació energètica A. El cost previst de les obres és de 764.000 euros.

Amb aquesta actuació es millorarà el servei que s'ofereix a la ciutadania i les condicions de treball del personal del consultori, a la vegada que es manté en ús un edifici existent al municipi, com és el de les antigues escoles. En paral·lel, un cop es traslladi el consultori a la nova ubicació, es disposarà de més espai a l'ajuntament.