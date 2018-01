Esparreguera inicia el febrer el procés dels primers pressupostos participatius

El dissabte 3 de febrer es donarà el tret de sortida als primers pressupostos participatius d'Esparreguera. Serà en el marc d'una jornada informativa que tindrà lloc a Can Pasqual i que servirà per explicar les fases del procés, el calendari d'execució, els àmbits d'actuació, i les eines i canals per participar activament presentant propostes i prenent part en la votació d'aquestes.

A partir del mateix dia 3 de febrer la ciutadania podrà presentar les seves propostes per via telemàtica, tot i que de manera excepcional es podran presentar presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Les propostes podran ser presentades per qualsevol persona, entitat o empresa vinculada a Esparreguera. Es podran presentar tantes com es vulgui tenint en compte que cap proposta no podrà superar en cap cas el llindar dels 40.000 euros (IVA no inclòs).

Sobre el procés de pressupostos participatius 2018 la regidora de Govern Obert, Maria Mas, ha explicat que «és la primera experiència d'aquest tipus que es farà a la vila i, per tant, ens la prendrem com un projecte pilot de cara a instaurar la cultura de la deliberació col·lectiva dins la nostra ciutadania», segons que publicava el web municipal. Les propostes d'inversió hauran de suposar una millora en l'espai públic o en els equipaments municipals, com ara l'adquisició d'elements de mobiliari urbà, millores en l'àmbit de les noves tecnologies o millores en equipaments, voreres i vials o enllumenat, entre d'altres.