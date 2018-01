Martorell és de les poblacions que primer celebren els Tres Tombs

Martorell és una de les poblacions de Catalunya que més matina a l'hora de celebrar la festa dels Tres Tombs, una celebració que va arrencar divendres i que té els actes centrals avui, amb la passada dels animals de tir i dels carruatges pels carrers. Els Geganters de Martorell seran, enguany, els banderers i pregoners de la festa.

Sant Antoni abat és el patró dels animals de peu rodó, i per aquest fet i el record de l'ús que havien tingut els cavalls per al tir en l'agricultura i el transport s'organitzen aquests actes. La mecanització i els nous mitjans de transport van relegar l'ofici, però no ha fet desaparèixer el ritual de la benedicció dels animals de tir, que se celebra a prop d'un centenar de poblacions catalanes en diferents caps de setmana al voltant del 17 de gener.

Avui, diumenge, és el dia gran. De bon matí –a partir de les 9– es fa l'esmorzar traginer i es porta a terme la concentració de genets, cavalleries i carruatges. A les 10.30 h hi haurà l'enganxada de cavalls i carruatges, i una hora més tard es començarà a fer la passada pels carrers i places de Martorell.

La comitiva serà acompanyada de la Banda Simfònica i farà un primer recorregut pel camí del Pontarró i el pont inundable.