Martorell obre la temporada dels Tres Tombs amb gran afluència de públic

Un any més, la festa dels Tres Tombs per commemorar la diada de Sant Antoni Abat, patró dels animals de peu rodó, va arribar a Martorell en un cap de setmana ple d'activitats que va culminar amb el gran colofó final dels tradicionals Tres Tombs, dels quals va gaudir el nombrós públic que va voler assitir-hi.

Els Tres Tombs són una tradició centenària arrelada a la cultura popular que en determinats àmbits s'està perdent. En aquest sentit, els Geganters de Martorell, banderers i pregoners de la festa i que enguany celebren el seu 25è aniversari, van reivindicar la cultura popular com un element que cal potenciar i conservar en el pregó d'aquesta festa, que van fer al balcó de l'ajuntament dissabte.

Diumenge a mig matí, la tradicional desfilada de cavalls i carruatges de tota mena, engalanats per a l'ocasió i amenitzats per la banda de música Simfònica de Martorell, va iniciar el seu recorregut al voltant del Pont del Diable, on tot i les dificultats d'alguns animals per moure's a causa del terra mullat per la pluja, van fer el recorregut pels carrers del centre històric tot fent gaudir la gran quantitat de públic que els esperava als carrers de la vila.

Entre la comitiva de carros i cavalls hi havia la presència d'agrupacions i entitats vinculades a la festa arribades de la rodalia de Martorell o d'altres punts de Catalunya que solen assistir a les diverses celebracions que es fan dels Tres Tombs aquests dies.

El públic va gaudir d'un espectacle natural que, a causa del pas dels anys i de la motorització de la societat, cada cop és més difícil d'observar als pobles on fins fa uns anys el cavall era un fidel aliat de l'ésser humà per transportar mercaderies i persones d'un lloc a l'altre.

En aquest sentit, Marta Garcia, veïna de Martorell present a la passada de cavalls i carruatges, comentava que «està molt bé que les agrupacions facin coses tradicionals com aquesta que són molt maques de fer, sobretot perquè hi participen nens també».

Per la seva banda Judit Sánchez, que participava en la passada dels Tres Tombs portant un cavall, assenyalava que «la festa ha estat perfecta, tant pel que fa a públic com a l'organització, m'he sentit molt còmoda participant-hi un any més».

Així, Martorell segueix tenint la intenció de mantenir viva la cultura popular als seus carrers perquè les pròximes generacions la mantinguin i en puguin gaudir en el futur.