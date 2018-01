L'Ajuntament de Calaf executarà els cinc projectes triats pels veïns en el segon procés de participació popular

Els projectes de millora de l'accés al camp de futbol que ha presentat la U.E. Calaf i el d'arranjament del pati de l´Escola Alta Segarra que ha presentat l'AMPA d'aquest centre educatiu són els que han tingut més vots en el procés de participapació popular dels pressupostos de la població de l'Alta Segarra. En ambdos casos han rebut 404 vots. L'Ajuntament s'ha compromés a executar aquest dos i els tres seguüents amb més vbots: la il·luminació de la façana de la Unió Calafina, les millores al pati de la Boireta i al barri de La Pineda i la construcció d'un rocòdrom interior.

Un total de 542 persones de Calaf han votat en els segons Pressupostos Participatius que ha impulsat l'Ajuntament de Calaf on s´hi havia presentat fins a 13 propostes. Això representa un 18,45% del cens electoral que inclou totes aquelles persones empadronades i majors de 16 anys.

En total, la partida que el consistori ha destinat per als Pressupostos Participatius del 2018 és de 60.000 euros, motiu pel qual cap de les propostes podia superar els 12.000 euros de pressupost. D'acord amb els resultats i el pressupost de cada un, es podran executar els cinc primers projectes amb més punts que han estat: La millora de l´accés al camp de futbol (3.591,11 euros), la millora i compra de material per a l'Escola Alta Segarra (12.000 euros), la renovació de la il·luminació de la façana de la Unió Calafina (12.000 euros), les millores al pati de La Boireta (12.000 euros) i les millores d'infraestructures al barri de La Pineda (11.9013 euros).



A més, com que alguns dels projectes no arribaven al màxim, també podrà veure la llum, tot i que en part, la construcció d'un rocòdrom interior (fins a 8.495,88 euros), que ha quedat en sisena posició.

La majoria de les votacions, segons han explicat fonts municipals, s'han fet a través del portal on-line creat especialment per a aquestes votacions. En total 537 persones n'han fet ús, mentre que 5 han optat per emetre els seus vots presencialment a l'edifici consistorial on s'havia habilitat una urna. L'any 2017, la participació va ser d'un 19,5%, enguany ha baixat un 1,05%, un total de 23 persones menys.

La partida dels Pressupostos Participatius estava contemplada dins del Pressupost Municipal per a 2018 de Calaf aprovat inicialment pel Ple del 22 de novembre. Davant d'una al·legació presentada per un veí en el període d'exposició pública, ahir el Ple Extraordinari havia de ratificar-lo. Finalment, però, el Pressupost no es va aprovar per 5 vots a favor de Junts per Calaf i 6 en contra per part de l'oposició formada per CiU i GiC-VV.

Jordi Badia, alcalde de Calaf, declara que des de l'equip de govern s'intentarà tirar endavant igualment totes les partides previstes dels Pressupostos Participatius a través de modificacions de pressupost.