Martorell reclama 1 milió d'euros al Govern d'ajuts a les escoles bressol

L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, s'ha adreçat per escrit al secretari general d'Ensenyament, Lluís Baulenas, per reclamar el finançament de les escoles bressol municipals des del curs 2012-2013. La suma dels ajuts que voldria recuperar Fonollosa per al seu Ajuntament és d'1 milió d'euros. És el primer alcalde del PDeCAT que reclama aquests diners després que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi donat la raó a una trentena de municipis, majoritàriament governats pel PSC. Entre els primers demandants hi ha Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires, poblacions veïnes a Martorell. També altres de la comarca del Bages, com Castellbell i el Vilar, i el Pont de Vilomara.

L'alcalde de Martorell demana al departament que intenti pactar una fórmula de compensació «general» per a tot Catalunya i, si no és possible, avisa que també portarà el cas davant la justícia. Fonollosa recorda al departament que la sentència del TSJC suposa un precedent per a la resta de Catalunya i és per això que considera necessari poder arribar a un acord extrajudicial. De fet, l'alcalde ha demanat una reunió amb Ensenyament per valorar aquesta possibilitat abans d'iniciar el tràmits per reclamar per la via judicial.



Tres llars d'infants

Martorell té tres llars d'infants amb un total de 316 places per a tot el municipi, que tenien un conveni amb la Generalitat de duració «indefinida» per al seu finançament. Com a la resta del ter-ritori, l'import per alumne va anar minvant des dels 1.800 euros per alumne del curs 2009-2010 fins als 1.300 euros a partir del curs 2011-2012. Segons un informe de l'Ajuntament, aquests compromisos de finançament amb el consistori s'han fet efectius «de manera parcial i impuntual».