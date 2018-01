Comencen les obres a Igualada per fer una zona d'aparcament de 135 places a les Comes

Primers moviments de terra per fer un nou aparcament a la zona esportiva de Les Comes

Les maquines ja són al complex esportiu de les Comes, a Igualada, per dur-hi a terme la construcció d´un nou aparcament per a 135 vehicles. Ampliar i ordenar l'aparcament és un dels objectius de millora de les zones esportives, que l'Ajuntament d'Igualada afronta tot pensant en ser Capital europea de l'Esport.

El nou pàrquing s´ubica en un terreny fins ara sense ús, a tocar del carrer de Carles Riba, i ha de donar resposta a la manca de places que l´Ajuntament ha detectat en franges horàries de màxima afluència o en jornades esportives que concentren un gran nombre de públic.

Les obres que ara s´inicien tenen una durada prevista d´uns cinc mesos i un pressupost de licitació de 505.000 euros. Contemplen l´adequació de la superfície, la xarxa de drenatge de les aigües pluvials, la pavimentació mitjançant asfalt i plaques de formigó prefabricat que permeten la plantació de gespa per minimitzar l´impacte visual, la col·locació de l´enllumenat públic, la senyalització i l´arranjament de l´entorn.

Per optimitzar el trànsit d´accés a aquest aparcament i a les piscines, el projecte preveu canviar també la configuració del tram afectat del carrer de Carles Riba, que passarà a tenir dos sentits de circulació, i crear una nova rotonda on s´uneixen els carrers de les Guixeres i el de Carles Riba.

Candidatura a Ciutat Europea de l´Esport 2019

Aquest nou aparcament forma part del Pla Integral de Modernització dels Equipaments Esportius Municipals, que l´Ajuntament d´Igualada duu a terme en el marc de la candidatura per esdevenir Ciutat Europea de l´Esport l´any 2019.

Dins d´aquest mateix pla ja s´han dut altres accions a Les Comes, com la reforma del pàrquing dels camps de futbol o la instal·lació de calefacció a la sala de barri, i se´n projecten actualment altres de dimensió important, com la nova pista poliesportiva que es construirà a la part superior del complex.