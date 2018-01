Igualada ampliarà els horts municipals del Rec amb un de nou per al Banc de Queviures

La zona d'horts municipals d'Igualada que hi ha a la ribera del riu Anoia, a tocar de la ronda del Rec, s'ampliarà properament amb una nova parcel·la de conreu, en aquest cas destinada només a la generació de productes frescos per al Banc de Queviures de la ciutat, que l'Ajuntament gestiona de forma conjunta amb Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra i Creu Roja Anoia.

Es tracta d'un terreny de propietat municipal d'una superfície de 1.200 metres quadrats, que l'Ajuntament preveu condicionar en els propers mesos perquè pugui ser cultivable. Segons han explicat el regidor de Qualitat Urbana, Jordi Pont, i la regidora d'Acció Social i Igualtat, Carme Riera, aquesta nova parcel·la incrementarà el subministrament de producte fresc als usuaris. De fet, actualment ja existeix un hort amb aquesta finalitat al pati de l'hospital del passeig Verdaguer, però és més petit, i es troba just al lloc on aquest any es vol desenvolupar el nou Campus de la Salut de la Universitat de Lleida, per la qual cosa s'ha hagut de buscar una nova ubicació tant per al Banc de Queviures com per a l'hort que l'abasteix.

La zona que s'ha considerat més adient per al trasllat és la del Rec, tenint en compte que ja hi ha altres horts municipals des de fa tres anys (vegeu desglossat). D'aquesta manera, es recupera un espai de titularitat municipal fins ara sense ús i s'amplia l'activitat agrícola. A més, segons l'Ajuntament les despeses d'adequació de la parcel·la seran mínimes.



Un cultiu amb voluntaris

A l'actual hort del Banc de Queviures hi treballen quatre voluntaris i un alumnes de pràctiques que col·laboren en diverses tasques com llaurar, sembrar, regar, treure herbes, plantar, adobar, o recollir fruits.

Durant el 2016, en aquest hort es van cultivar 208 tomaqueres, 306 pebroteres, 104 alberginieres, 550 enciams, 90 escaroles, 30 alfàbregues, 30 cogombreres, 20 carbassoneres, 80 carbasseres, i 90 mongeteres; i aquesta temporada també s'hi han conreat verdures d'hivern, com ara 250 cols, 250 coliflors, 230 bròquils, 400 enciams, dos quilos de faves, i també espinacs, entre altres. La futura parcel·la a tocar de la ronda del Rec que substituirà aquest hort és més gran, i permetrà augmentar encara més aquesta producció de producte fresc.