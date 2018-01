El sistema d'arrendament de l'horta urbana acumula tres anys d'èxit

Els horts urbans a la ribera del riu Anoia d'Igualada s'han consolidat a la ciutat en els seus primers tres anys de funcionament. Són ubicats en un espai de 2.637 metres quadrats, actualment dividits en 37 parcel·les de 50 metres quadrats cadascuna, que l'Ajuntament va començar a lliurar als seus primers arrendataris el gener del 2015.

Són uns terrenys destinats a l'horta urbana, i per tant al conreu de productes per a l'autoconsum, i quatre de les parcel·les que hi ha ja es van cedir de bon començament al departament d'Acció Social per proveir de productes frescos el Banc d'Aliments.

La condició que va imposar l'Ajuntament de bon principi va ser d'utilitzar el sistema d'agricultura ecològica, de manera que no s'utilitzen ni adobs ni pesticides de síntesi química. En aquests moments, hi ha una ocupació aproximada del 75 % d'aquests horts, que creix de cara a la primavera, després que a l'hivern alguns dels seus arrendataris abandonen el conreu pel fred.

En el moment que queden lliures, aquests horts estan a disposició de qualsevol persona més gran de 18 anys i amb més de 5 d'empadronament ininterromput al municipi, sempre que no tingui deutes amb l'Ajuntament i que no disposi de cap altre hort. L'acord amb l'Ajuntament és la gestió de la parcel·la durant quatre anys seguint el model d'agricultura ecològica, i amb una taxa de 65 euros anuals que inclou el lloguer de la parcel·la, el consum d'aigua i una assegurança de responsabilitat civil, a més d'una fiança inicial de 100 euros. Els hortolans també disposen d'un espai per guardar les eines, taquilles individuals, lavabos, dutxes i una pèrgola amb bancs i taules.

Durant tot aquest temps, l'Ajuntament ha invertit en millores l'entorn d'aquests horts, com ara una tanca perimetral, l'enjardinament de talussos, o la construcció d'un hotel d'insectes per afavorir la pol·linització.