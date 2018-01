El govern de Masquefa diu que ha completat el 76% de l'obra compromesa

L'Ajuntament de Masquefa assegura que a hores d'ara ha executat el 76,11% del Pla d'Acció Municipal. En un treball que recull les 113 línies d'actuació més rellevants que configuren l'acció del govern municipal per al mandat 2015-2019, el govern assegura que poc després d'haver superat l'equador del mandat ha complert 3/4 part dels projectes. No s'ha iniciat el 100% dels treballs previstos, però els responsables de l'activitat municipal també afirmen que hi ha més del 18% de propostes que ara estan en fase d'execució.

Aquest 76,11% d'obra executada es tradueixen en xifres absolutes en 86 accions dels projectes i objectius fixats, mentre que el 18,58% d'obra iniciada correspon a 21 accions. Finalment, queden encara per iniciar fins a sis actuacions (5,31%).

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, assegura que «el Pla d'Acció Municipal (PAM) és un document viu, obert i flexible que continuarà obert fins a final del mandat amb l'objectiu que la ciutadania i les entitats coneguin de primera mà en quins àmbits i quines actuacions específiques s'estan duent a terme diàriament des de l'Ajuntament per millorar la seva qualitat de vida».

D'aquesta manera, Boquete emmarca aquest document en «la ferma voluntat de l'equip de govern d'aprofundir en la millora de la nostra gestió, augmentar la transparència en l'acció municipal i acostar el dia a dia de l'Ajuntament als veïns».

El document, que el govern ha penjat al web perquè pugui ser consultat, conté 10 eixos d'actuació: qualitat de vida i benestar; inclusió social; oportunitats laborals, formació empresarial i emprenedoria; educació, valors i solidaritat; cultura i patrimoni; salut i esport; sostenibilitat i medi ambient; territori i mobilitat; entitats i associacions; i participació i transparència.