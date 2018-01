Olesa calcula que ha de rebre 400.000 euros del Govern per l'escola bressol

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat valora positivament la sentència sobre el finançament de les llars d'infants municipals que ha emès recentment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i que dictamina que la Generalitat ha de pagar a diferents ajuntaments per no haver atorgat la subvenció signada de diferents cursos d'escoles de menors de 3 anys. Puidemon reclama, però, prudència, perquè la sentència no és ferma.

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga la Generalitat a pagar a diferents ajuntaments, entre aquests el d'Olesa, Sant Esteve, Castellbell i el Vilar i el Pont de Vilomara.

Puimedon creu que encara és aviat per determinar quan farà efectiu el pagament pendent Ensenyament, perquè la sentència no és ferma. En el cas d'Olesa de Montserrat podria pujar fins als 400.000 euros. La sentència del TSJC ha arribat dos anys i mig després que prop d'una trentena d'ajuntaments decidissin interposar un recurs contenciós administratiu contra Ensenyament.