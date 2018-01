Regidors i càrrecs de Martorell no accepten ni invitacions ni regals

Els càrrecs de l'Ajuntament de Martorell es regiran d'ara en endavant per les bases del nou Codi de Conducta, que restringeix totes les accions que puguin conduir que alcaldes i regidors cobrin diners o cobrin en espècies per fer determinades accions que puguin afavorir els interessos d'un tercer. El nou codi, que es fa a l'empara de les directrius establertes per l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, obliga tots els ajuntaments de Catalunya i es desplega a partir d'un text elaborat entre les administracions autonòmiques, provincials i municipals i altres entitats del territori.

El text base del nou Codi de Conducta és fruit del consens entre l'ens autonòmic, les quatre diputacions, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). Tal com explica el regidor de Règim Interior, Lluís Amat, «és un decàleg de bones pràctiques que hauran de seguir els alts càrrecs municipals». Entre les principals, destaquen la de declarar béns i drets patrimonials i les activitats que desenvolupen els esmentats alts càrrecs –tant en el seu nomenament com en qualsevol moment del mandat–; evitar conflictes d'interessos públics i privats; no acceptar regals, donacions de particulars ni d'entitats públiques o privades; no acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments.